6 opasnih domaćih maski za lice: Nisu svi prirodni sastojci dobri za kožu, a neki izazivaju opekotine

Popularne prirodne maske iz kuhinje mogu biti opasne za kožu i nanijeti joj više štete nego koristi.
- Prirodne maske za kožu domaće izrade mogu vam nanijeti više štete nego koristi.
- Nije sve što je prirodno bezbjedno za kožu, a 6 sastojaka i njihove kombinacije mogu izazvati i hemijske opekotine.
Prirodnemaske za lice su izuzetno popularne, reklamiraju se kao brza i jeftina rješenja. Međutim, nisu svi prirodni sastojci bezbjedni za kožu, a neke kombinacije mogu izazvati iritaciju, hemijske opekotine ili neravnotežu kožne barijere. Činjenica da je sastojak prirodan ne znači automatski da je pogodan za nanošenje na lice.
Dermatolozi upozoravaju da mnogi popularni recepti za prirodne maske mogu biti agresivniji od kozmetičkih proizvoda formulisanih posebno za kožu.
1. Maska od limuna
Limun je jedan od najopasnijih sastojaka koji se koriste u maskama za lice. Iako je cijenjen zbog svog “izbjeljujućeg“ efekta na mrlje, sok od limuna je izuzetno kiseo.
Kada se nanese na kožu, limun može izazvati:
- jake iritacije
- blage hemijske opekotine
- prekomjernu suvoću kože
- fotosenzitivnost
Nakon upotrebe limuna, koža postaje mnogo osjetljivija na sunce, što povećava rizik od pojave trajnih pigmentnih mrlja. Ovaj efekat je poznat kao fitofotodermatitis.
2. Maska od sode bikarbone
Soda bikarbona se često preporučuje kao prirodni eksfolijants, ali njen pH je previše alkalni za kožu.
Koža ima blago kiselu pH vrijednost, a nanošenje sode bikarbone je ozbiljno narušava ravnotežu.
Korišćenje sode bikarbone može dovesti do:
- uništavanje prirodne barijere kože
- jake suvoće
- crveniloa i osećaja pečenja
- pojave bubuljica zbog neravnoteže kože
Čak i jedna primjena može uticati na osjetljivu ili kožu sklonu aknama.
3. Maska od aspirina
Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu, koja je srodna salicilnoj kiselini, ali u neregulisanim koncentracijama. Kada se nanese direktno na kožu, aspirin može biti previše agresivan.
Rizici uključuju:
- iritacija
- prekomjerno ljuštenje
- manje opekotine
- alergijske reakcije
Maska od aspirina je posebno opasna za osjetljivu, suvu ili kožu sklonu rozacei i ne treba je koristiti.
4. Maska od sirćeta (uključujući jabukovo sirće)
Sirće je izuzetno kiselo i nije namijenjeno za direktno nanošenje na kožu. Čak i razblaženo, može izazvati ozbiljnu iritaciju.
Nanošenje sirćeta na kožu može dovesti do:
- hemijske opekotine
- uporno crvenilo
- oštećenje kožne barijere
- povećana osetljivost
Brojni prijavljeni dermatološki slučajevi povezani su sa upotrebom sirćeta kao tretmana za akne ili mrlje.
5. Maska od zubne paste
Pasta za zube je jedno od najopasnijih "rješenja" za bubuljice. Sadrži iritirajuće supstance poput mentola, alkohola, peroksida ili sode bikarbone.
Efekti mogu uključivati:
- jake iritacije
- prekomjerna suvoća kože
- pojava mrlja
- pogoršanje akni
Pasta za zube nije kozmetički proizvod i ne treba je nanositi na lice.
6. Maska od šećera ili soli
Šećer i so se koriste kao prirodni eksfolijanti, ali njihove čestice su previše agresivne za kožu lica.
Njihova upotreba može izazvati:
- zapaljenje
- povećana osetljivost
- pogoršanje akni
Agresivni piling stimuliše proizvodnju sebuma i može pogoršati izgled kože.
Zašto su ove maske opasne?
Glavni rizik prirodnih "kuhinjskih" maski je nedostatak kontrole nad:
- koncentracija sastojaka
- pH vrijednost
- učestalost upotrebe
Kozmetički proizvodi su dermatološki testirani i formulisani tako da poštuju strukturu kože, dok prirodni recepti ne nude ove garancije.
Koje su alternative bezbednije?
Umjesto opasnih maski, dermatolozi preporučuju:
- kozmetički proizvodi sa aktivnim sastojcima u bezbjednim koncentracijama
- hidratantne ili umirujuće maske za redovnu upotrebu
- nježni hemijski pilingi, prilagođeni vašem tipu kože
Prirodne maske mogu djelovati bezopasno, ali mnoge od njih su agresivne i mogu prouzrokovati više štete nego koristi.
Koži je potreban balans, a ne ekstremni tretmani. Za uporne probleme sa kožom, najbezbedniji izbor ostaje dermatološka nega prilagođena vašem tipu kože.