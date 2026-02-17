logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

6 opasnih domaćih maski za lice: Nisu svi prirodni sastojci dobri za kožu, a neki izazivaju opekotine

6 opasnih domaćih maski za lice: Nisu svi prirodni sastojci dobri za kožu, a neki izazivaju opekotine

Izvor Sensa
0

Popularne prirodne maske iz kuhinje mogu biti opasne za kožu i nanijeti joj više štete nego koristi.

6 opasnih domaćih maski za lice Izvor: Shutterstock
  • Prirodne maske za kožu domaće izrade mogu vam nanijeti više štete nego koristi.
  • Nije sve što je prirodno bezbjedno za kožu, a 6 sastojaka i njihove kombinacije mogu izazvati i hemijske opekotine. 

Prirodnemaske za lice su izuzetno popularne, reklamiraju se kao brza i jeftina rješenja. Međutim, nisu svi prirodni sastojci bezbjedni za kožu, a neke kombinacije mogu izazvati iritaciju, hemijske opekotine ili neravnotežu kožne barijere. Činjenica da je sastojak prirodan ne znači automatski da je pogodan za nanošenje na lice.

Dermatolozi upozoravaju da mnogi popularni recepti za prirodne maske mogu biti agresivniji od kozmetičkih proizvoda formulisanih posebno za kožu.

1. Maska od limuna

Limun je jedan od najopasnijih sastojaka koji se koriste u maskama za lice. Iako je cijenjen zbog svog “izbjeljujućeg“ efekta na mrlje, sok od limuna je izuzetno kiseo.

Kada se nanese na kožu, limun može izazvati:

  • jake iritacije
  • blage hemijske opekotine
  • prekomjernu suvoću kože
  • fotosenzitivnost

Nakon upotrebe limuna, koža postaje mnogo osjetljivija na sunce, što povećava rizik od pojave trajnih pigmentnih mrlja. Ovaj efekat je poznat kao fitofotodermatitis.

6 opasnih maski za kožu iz kuhinje
Izvor: Shutterstock

2. Maska od sode bikarbone

Soda bikarbona se često preporučuje kao prirodni eksfolijants, ali njen pH je previše alkalni za kožu.

Koža ima blago kiselu pH vrijednost, a nanošenje sode bikarbone je ozbiljno narušava ravnotežu.

Korišćenje sode bikarbone može dovesti do:

  • uništavanje prirodne barijere kože
  • jake suvoće
  • crveniloa i osećaja pečenja
  • pojave bubuljica zbog neravnoteže kože

Čak i jedna primjena može uticati na osjetljivu ili kožu sklonu aknama.

3. Maska od aspirina

Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu, koja je srodna salicilnoj kiselini, ali u neregulisanim koncentracijama. Kada se nanese direktno na kožu, aspirin može biti previše agresivan.

Rizici uključuju:

  • iritacija
  • prekomjerno ljuštenje
  • manje opekotine
  • alergijske reakcije

Maska od aspirina je posebno opasna za osjetljivu, suvu ili kožu sklonu rozacei i ne treba je koristiti.

6 opasnih maski za kožu iz kuhinje
Izvor: Shutterstock

4. Maska od sirćeta (uključujući jabukovo sirće)

Sirće je izuzetno kiselo i nije namijenjeno za direktno nanošenje na kožu. Čak i razblaženo, može izazvati ozbiljnu iritaciju.

Nanošenje sirćeta na kožu može dovesti do:

  • hemijske opekotine
  • uporno crvenilo
  • oštećenje kožne barijere
  • povećana osetljivost

Brojni prijavljeni dermatološki slučajevi povezani su sa upotrebom sirćeta kao tretmana za akne ili mrlje.

5. Maska od zubne paste

Pasta za zube je jedno od najopasnijih "rješenja" za bubuljice. Sadrži iritirajuće supstance poput mentola, alkohola, peroksida ili sode bikarbone.

Efekti mogu uključivati:

  • jake iritacije
  • prekomjerna suvoća kože
  • pojava mrlja
  • pogoršanje akni

Pasta za zube nije kozmetički proizvod i ne treba je nanositi na lice.

Pročitajte u našoj galeriji koje varijacije bob frizure imaju efekat lifinga:

6. Maska od šećera ili soli

Šećer i so se koriste kao prirodni eksfolijanti, ali njihove čestice su previše agresivne za kožu lica.

Njihova upotreba može izazvati:

  • zapaljenje
  • povećana osetljivost
  • pogoršanje akni

Agresivni piling stimuliše proizvodnju sebuma i može pogoršati izgled kože.

Zašto su ove maske opasne?

Glavni rizik prirodnih "kuhinjskih" maski je nedostatak kontrole nad:

  • koncentracija sastojaka
  • pH vrijednost
  • učestalost upotrebe

Kozmetički proizvodi su dermatološki testirani i formulisani tako da poštuju strukturu kože, dok prirodni recepti ne nude ove garancije.

6 opasnih maski za kožu iz kuhinje
Izvor: Shutterstock

Koje su alternative bezbednije?

Umjesto opasnih maski, dermatolozi preporučuju:

  • kozmetički proizvodi sa aktivnim sastojcima u bezbjednim koncentracijama
  • hidratantne ili umirujuće maske za redovnu upotrebu
  • nježni hemijski pilingi, prilagođeni vašem tipu kože

Prirodne maske mogu djelovati bezopasno, ali mnoge od njih su agresivne i mogu prouzrokovati više štete nego koristi.
Koži je potreban balans, a ne ekstremni tretmani. Za uporne probleme sa kožom, najbezbedniji izbor ostaje dermatološka nega prilagođena vašem tipu kože.

Možda će vas zanimati


Tagovi

maska za lice lice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA