Balajaž odlazi u prošlost "color drenching“ je hit tehnika farbanja kose u 2026, koja podmjađuje i vraća kosi sjaj.

Izvor: Shutterstock

Balajaž odlazi u prošlost, a "color drenching“ je hit tehnika farbanja kose u 2026.

Kosa je punija, zdravija i elegantnija, bez efekta prenaglašenih pramenova.

Ako želite intenzivniju, sjajniju i vizuelno gušću kosu, "color drenching" (potpuno zasićenje bojom) biće jedan od vodećih trendova u 2026. godini, tvrde frizeri.

Dugogodišnji favorit balajaž ustupa mjesto smelijem, ali sofisticiranijem pristupu koji donosi ujednačeniju, bogatu i visokopigmentiranu boju – od korijena do vrhova.

Trendovi se okreću prirodnijem, ali luksuznijem izgledu: manje jakih kontrasta, više dubine, sjaja i teksture. Posebno nakon 50. godine, cilj više nije drastična promjena, već suptilno podmlađivanje kroz bogate, svjetlucave nijanse koje osvježavaju ten i naglašavaju crte lica.

Stručnjaci ističu da ova tehnika pristaje gotovo svima – od platinastoplave i srebrne do duboko crne i intenzivnih bakarnih tonova.

Kosa izgleda punije, zdravije i elegantnije, bez efekta prenaglašenih pramenova.

Ipak, za razliku od balajaža, "color drenching" zahtijeva redovnije održavanje. Intenzivni pigmenti brže blijede, pa je osvježavanje boje na svake četiri do osam nedjelja često neophodno. Što je nijansa udaljenija od prirodne boje, izrastak će biti primjetniji.

Ova tehnika je idealna za žene koje žele upečatljivu, ali sofisticiranu promjenu – i spremne su da ulože vrijeme u njen besprijekoran izgled.

Pogledajte u našoj galeriji koje varijacije dugog boba imaju efekat liftinga:

Vidi opis Hit tehnika farbanja podmlađuje: Kosa je sjajna, djeluje gušće i zdravo, a ima dodir luksuza Bob frizura sa suprilnim slojevima 3 najbolje frizure za lifting efekat posle 60 čupavi bob sa teksturom bez napora Dugački bob sa šiškama za moderan izgled Dugačka A-linija bob frizura sa elegantnim završetkom Slojeviti dugi bob za dodatni volumen Dugački francuski bob sa razbarušenim talasima Dugi bob sa šiškama za šik izgled Dugi bob sa slojevima koji uokviruju lice Lob dužine do ključne kosti sa mekim slojevima Jedna frizura je kao vremenska mašina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Shutterstock/DFree Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

(Sensa/Mondo)