Pramenovi su najveći trend za proljeća 2026: Devet tehnika koje traže minimalno održavanje preplaviće salone

Pramenovi su najveći trend za proljeće – balajaž, bejbilajts, sombre i ombre daju prirodan izgled kose uz minimalno održavanje i suptilnu dimenziju.

Izvor: Shutterstock

Pramenovi su hit proljeća jer daju prirodan izgled i ne traže često održavanje.

Najtraženije tehnike su balajaž, bejbilajts, sombre i ombre, uz povratak čanki pramenova.

Suptilni prelazi i dimenzija kose glavni su trendovi sezone.

Proljeće je idealno vreme za promjenu izgleda, a ako niste raspoloženi za drastično šišanje, osvježavanje boje kose pramenovima odličan je način transformacije.

Pramenovi su vječni klasik koji nudi bezbroj mogućnosti, a stručnjaci se slažu da je ova sezona u znaku suptilnosti i prirodnog izgleda. Umjesto potpunog farbanja, različite tehnike pramenova unose svežinu i dimenziju u kosu uz minimalno održavanje.

Ove sezone naglasak je na tehnikama koje stvaraju prirodan, "živ" izgled kose, koji ne zahteva česte posete salonu. Od suptilnih bejbilajts pramenova do odvažnih čanki varijanti, ovo su najtraženije tehnike.

Balajaž

Riječ balajaž na francuskom znači "mesti", što opisuje pokret kojim kolorista nanosi boju za mek, osunčan efekat. Važno je razumjeti da je balajaž tehnika, a ne konkretan izgled, i odlično funkcioniše na svim bojama kose.

S ovom vrstom pramenova kosa izgleda kao da je prirodno posvetlela na suncu, a izrast je neprimjetan i vremenom izgleda sve bolje.

Bejbilajts

Uz balajaž, veliku popularnost imaju i bejbilajts pramenovi. To su izuzetno tanki, gusto postavljeni pramenovi koji imitiraju prirodno posvjetljenu dječju kosu.

Kosi daju suptilnu dimenziju i blagi sjaj, stvarajući više sjvetlucav nego klasično pramenast izgled. Posebno dobro pristaju prirodnim plavušama.

Pramenovi uz lice

Za one koji žele diskretnu promjenu, idealni su pramenovi uz lice (fejs-frejming pramenovi). Oni posvjetljuju ten i naglašavaju crte lica bez farbanja cijele kose, piše Miss7.

Ova tehnika je odličan izbor ako niste spremni za potpuno bojenje, jer osvjetljava lice i lepo izgleda i kada je kosa podignuta.

Sombre

Kao nježnija verzija ombrea, ističe se sombre (suptilni ombre). Ova tehnika daje mek prelaz od tamnijeg korijena ka svjetlijim vrhovima, stvarajući veoma prirodan izgled.

Prelaz je blag, a rezultat prirodan i lak za održavanje, pa pristaje različitim tonovima kože.

Ombre

Za razliku od suptilnog sombre efekta, ombre stvara izraženiji prelaz iz tamne u svijetlu boju. Koren ostaje taman, a boja postepeno prelazi u znatno svetlije vrhove.

Svjetliji dio obično počinje u visini uha, a iako je prelaz postepen, kontrast je jasno vidljiv. Prednost je što izrast ostaje prirodan i ne traži često održavanje.

Foilajaž

Foilajaž je hibridna tehnika koja spaja balajaž i klasične pramenove u foliji. Boja se nanosi slobodnom rukom kao kod balajaža, a zatim se pramenovi uvijaju u foliju.

Tako se dobija jače posvjetljivanje i izraženiji efekat na vrhovima, idealan za one koji žele balajaž izgled sa intenzivnijom bojom.

Tradicionalni pramenovi

Klasični pramenovi u foliji su originalni pramenovi koji daju definiciju, dubinu i dimenziju i odgovaraju svim tipovima kose.

Boja se nanosi od samog temena, pa je izrast vidljiviji i zahteva češće održavanje u salonu.

Dimenzionalni pramenovi

Ova tehnika koristi više nijansi kako bi stvorila kontrast i iluziju gušće kose. Kombinovanjem svetlih i tamnih tonova kosa dobija dubinu, pokret i trodimenzionalni efekat.

Dimenzionalni pramenovi su idealni za kosu koja djeluje jednolično, a posebno lijepo izgledaju na talasastoj i kovrdžavoj kosi.

Čanki pramenovi

Povratak trendova s početka 2000-ih donio je i čanki pramenove. To su debeli, jasno definisani pramenovi koji stvaraju snažan kontrast.

Riječ je o odvažnom, upečatljivom izgledu za one koji žele dramatičnu promjenu i ne plaše se da se istaknu.