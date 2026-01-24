Ova tehnika farbanja kose je hit za 2026. godinu: Podiže lice i osvjetljava ten, a pristaje svim generacijama

Konturisanje kose je suptilan način farbanja koji osvjetljava lice, omekšava crte i daje mlađi izgled – bez radikalne promjene boje kose.

Izvor: Shutterstock

Konturisanje kose je suptilna tehnika posvetljavanja pramenova oko lica

Daje mlađi, svježiji i prirodniji izgled bez drastičnih promjena

Ne zahtjeva često održavanje niti ostavlja izražen izrastak

Najbolje izgleda na slojevitim i blago talasastim frizurama

Konturisanje kose zauzelo je posebno mjesto u svetu farbanja jer ne mijenja drastično frizuru, već diskretno naglašava lice. Riječ je o tehnici koja djeluje gotovo neprimjetno, ali pruža iznenađujuće snažan efekat – osvježava ten, omekšava crte lica i daje prirodan sjaj.

Šta je zapravo konturisanje kose?

Kako objašnjava pariški stilista Etjen Sekola, konturisanje kose može se opisati kao vrlo suptilna i precizna verzija balajaža. Za razliku od klasičnog balajaža koji se nanosi duž cijele kose, ova tehnika se fokusira isključivo na pramenove oko lica.

"Cilj je unijeti svetlost u lice blagim posvjetljivanjem kose", ističe Sekola. "Dobro postavljeni dodiri boje omekšavaju crte lica, osvjetljavaju ten i odmah stvaraju svježiji, mlađi i odmorniji utisak – bez gubitka prirodnosti."

Zašto je konturisanje kose idealno za nenametljivu promjenu?

Upravo nenametljivost čini konturisanje kose savršenim izborom za one koji žele promjenu, ali nisu spremni na radikalno farbanje. Iako na prvi pogled može delovati gotovo neprimjetno, razlika se jasno vidi kada se uporede fotografije "prije i poslije".

Ova tehnika naglašava ono najbolje na licu, bez potrebe za kompletnom transformacijom boje kose.

Jednostavno održavanje bez izraženog izrastka

Jedna od najvećih prednosti konturisanja kose jeste lako održavanje. Kako se radi o mekanom i prirodnom posvjetljivanju, boja se s vremenom razvija bez oštrih prelaza i vidljivog izrastka.

"Održavanje se preporučuje na svaka tri mjeseca, ali mnoge žene bez problema mogu sačekati i šest do osam mjeseci", objašnjava Sekola. Zbog toga ovu tehniku često biraju žene koje žele sofisticiran izgled bez čestih odlazaka u salon.

Na kojim frizurama konturisanje najbolje izgleda?

Konturisanje kose najbolje dolazi do izražaja na slojevitim frizurama. Što je kosa slojevitija, to je igra svijetla vidljivija i efektnija.

Srednje duga i duga kosa, kao i blago talasaste teksture, idealna su osnova za ovu tehniku. Nasuprot tome, vrlo tupi i strogi rezovi, poput klasičnog ravnog boba, ne pružaju dovoljno prostora za refleksiju svjetlosti, pa efekat može djelovati suptilnije, piše Najžena.

Kako postići najbolji rezultat u salonu?

Ključna reč pri konturisanju kose je – suptilnost. Ova tehnika nije zamišljena kao kontrastno farbanje, već kao nevidljiva nadogradnja prirodne boje kose.

"Važno je ne ići predaleko s posvetljivanjem, naročito prilikom prvog farbanja", naglašava Sekola. Umjesto vrlo svjetlih ili platinastih pramenova, preporučuje se izbor nijansi bliskih prirodnoj boji kose, poput svetlog kestena ili toplijih smeđih tonova.

Dugoročna strategija za prirodnu ljepotu

Konturisanje kose najbolje je posmatrati kao dugoročnu strategiju, a ne jednokratan tretman. Efekat se gradi postepeno, kako bi se boja mogla prilagođavati licu i usavršavati vremenom.

U eri u kojoj se ljepota sve više vraća prirodnosti i individualnosti, konturisanje kose savršeno se uklapa u taj trend. Ne dominira, ne nameće se ali čini razliku. Onu suptilnu, ali moćnu, zbog koje lice izgleda svežije, blistavije i odmornije, kao da je obasjano idealnim svjetlom.