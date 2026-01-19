Koliko puta godišnje je najbolje da bojite kosu? Dermatolog savjetuje jedan vitamin poslije svakog farbanja

Koliko često smijete da se farbate po preporuci dermatologa? Pročitajte!

Farbe za kosu sadrže mnoge hemijske komponente koje mogu izazvati jaku reakciju.

sadrže mnoge hemijske komponente koje mogu izazvati jaku reakciju. Frizeri i ljekari preporučuju da se farbanje i trajna ne rade istog dana.

Dosta vode i vitamin C posle farbanja mogu dosta da pomognu.

Za mnoge ljude, boja kose nije samo modni trend, već i nezamenljiv stilski dodatak. Ali da li ste znali da farbanje kose ne utiče samo na zdravlje kože glave i kože lica, već nosi i rizik od alergija? Koliko puta godišnje možete da farbate kosu? Koje boje su potencijalno štetnije? I kako balansirati i obnavljati kosu ishranom?

Šta je štetnije, farbanje kose ili trajna ondulacija? Dermatolog Šao Šaoming odgovara na bitna pitanja kako biste razumjeli sve ove rizike.

Koliko često je najbolje farbati kosu?

"Najbolje je farbati kosu jednom u tri mjeseca, odnosno najviše četiri puta godišnje. Pošto boje sadrže mnoge hemijske komponente, toksičnost metala i apsorpcija kroz kožu mogu izazvati reakciju. Mogu se pojaviti crvenilo, svrab i drugi oblici alergijskog kontaktnog dermatitisa. Mnoge studije takođe ukazuju da farbanje kose može povećati rizik od karcinoma mokraćnih puteva, zato treba biti oprezan i kontrolisati učestalost farbanja", kaže on.

Žena se farba kod frizera

Mnoge djevojke ne mogu da se odreknu svjetlih nijansi i, što češće farbaju kosu, to postaju više opsjednute tim procesom. Dr Šao upozorava da posvjetljavanje i bojenje zahtjevaju višeslojnu primjenu boje pa što je nijansa svijetlija, to je štetnije za kosu i vlasište.

On savjetuje da se prije farbanja uvijek nanese losion za zaštitu vlasišta, da se ne koriste proizvodi nepoznatog porekla i da se pazi da boja ne dodiruje kožu iza ušiju, na vratu ili licu, jer će u suprotnom rizik od alergija biti znatno veći. Pored toga, on podseća da jak miris nekih boja može iritirati disajne puteve i izazvati alergije ili astmu, pa je neophodna posebna pažnja pri korišćenju. U galeriji pogledajte idealne plave boje za kosu žena starijih od 50 godina.

Pijte vodu i uzimajte vitamin C za detoksikaciju tijela

Farbanje kose može uticati na organizam u određenoj mjeri, pa je posebno važno brinuti o tijelu nakon farbanja. Dermatolog podsjeća da je poslije farbanja važno piti dovoljno vode i uzimati suplemente vitamina C.

Voda može da pospeši metabolizam i ubrza izbacivanje ostataka boje iz tela, dok vitamin C ima snažna antioksidativna svojstva koja neutrališu slobodne radikale i smanjuju opterećenje organizma. Preporučuje da u svakodnevnu ishranu uključite više limuna ili pomorandži, kako biste pomogli telu da se izbori sa potencijalnom štetom uzrokovanom bojama za kosu.

Često se čuje da se farbanje kose i trajna ne bi smjeli raditi istovremeno, ali za one kojima je vrijeme ograničeno, to je neosporno najpraktičnije rješenje. Međutim, zašto frizeri i ljekari preporučuju da se farbanje i trajna ne rade istog dana?

"Za farbanje kose i trajnu koriste se različite hemikalije, a njihova istovremena primena je veoma štetna za kosu i kožu. Ne samo da je kosa sklona lomljenju, već lako može doći i do osjetljivosti vlasišta, pa je bolje raditi ove tretmane odvojeno", kaže dr Šaoming.

Većina ljudi zna da farba šteti kosi, ali nemaju pojma koliko je trajna zapravo opasna – zapravo, trajna je štetnija od farbanja. Šao Šaoming objašnjava da, bez obzira na to da li je u pitanju topla ili hladna trajna, ona ozbiljno oštećuje kosu.

Bilo da se ravna kosa pretvara u kovrdžavu ili kovrdžava kosa u ravnu, folikuli kose moraju biti stimulisani da bi se promijenio oblik dlake, što dovodi do propadanja kose i lomljenja. Zato je, kada je cilj očuvanje zdravlja kose i sprečavanje oštećenja, bolje odabrati farbanje umjesto trajne.

Pogledajte u galeriji ideje za boje meda koje vredi isprobati na kosi.

