Dermatolog razotkriva grešku koju svi pravimo dok peremo kosu: Pogrešno stavljamo šampon i tako je isušujemo

Dermatolog otkriva najveću grešku pri pranju kose: šampon se ne nanosi direktno na kosu. Saznajte kako pravilno prati kosu i sačuvati zdravlje vlasi.

Izvor: Zeljko Jevtic/Shutterstock

Da li ste među onima koji sipaju veliku količinu šampona direktno na kosu i zatim je snažno trljaju dok se ne stvori bogata pjena? Iako zvuči logično, dermatolozi tvrde da upravo tu većina ljudi pravi ozbiljnu grešku.

Dermatolog Simon Skarano, koji redovno dijeli savjete na TikToku, objašnjava kako pravilno prati kosu, zašto pjena nije mjerilo čistoće i zbog čega pogrešna tehnika može oštetiti vlas.

Zašto se šampon ne koristi za kosu, već za tjeme

Prije nego što govorimo o tehnici pranja, važno je razumjeti čemu šampon zapravo služi.

Šampon je namijenjen pranju kože glave, a ne same kose. Vlasište sadrži lojne i znojne žlijezde, mrtve ćelije kože, kao i bakterije i gljivice. Upravo tu se nakupljaju nečistoće i višak sebuma.

Kosa, naročito dužina i krajevi, ne proizvodi masnoću – ona samo "pokupi" ono što dolazi sa tjemena. Zato agresivno trljanje cijele dužine nema smisla i može da isuši i oslabi vlas.

Gdje se zapravo nanosi šampon

Prema savjetu dermatologa, šampon se uvijek nanosi na kožu glave, jer je to mjesto koje treba očistiti.

Previše šampona na kosi i krajevima može dovesti do isušivanja, lomljenja i gubitka sjaja, upozorava stručnjak.

Kosa se pere indirektno – tako što se pjena sa tjemena tokom ispiranja spušta niz dužinu.

Najveća greška: Šampon direktno na kosu

Jedno od najčešćih pitanja je: Da li šampon ide direktno na glavu ili se prvo zapjeni?

Odgovor je jasan: Šampon se prvo zapjeni u dlanovima, a tek onda se nanosi na vlasište.

Direktno nanošenje i snažno trljanje kose stvara preveliko trenje, koje može:

oštetiti strukturu dlake

dovesti do pucanja i lomljenja

učiniti kosu slabijom i beživotnom

Žena pere kosu

Izvor: Shutterstock

Kako pravilno prati kosu – korak po korak

Pravilna tehnika pranja izgleda ovako:

Dobro nakvasite kosu toplom vodom Sipajte malu količinu šampona u dlanove Zapjeni se između ruku Nanesite pjenu isključivo na tjeme Lagano masirajte jagodicama prstiju Isperite – pjena će oprati i dužinu kose

(Lepa i srećna/Mondo)