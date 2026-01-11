Kako Japanke peru kosu? Ovo je tajna za ekstremnu gustinu i zdrave vlasi

Da li je japanski način pranja kose zaista tajna gušće, jače i zdravije kose?

Izvor: Shutterstock

Japanska tehnika pranja kose uključuje i upotrebu ulja.

Svi pravimo grešku sa tjemenom, a ono je veoma važno za podsticanje cirkulacije.

Kada je riječ o ljepoti i nezi, Japan je gotovo uvijek korak ispred – od rituala za kožu do pažljivo osmišljenih navika za kosu. Čak se i pranje kose praktikuje drugačije: sporije, temeljitije i sa mnogo većim fokusom na teme, a ne na samu dužinu vlasi.

U japanskim salonima posebna pažnja posvećuje se šamponiranju temena. Frizeri često koriste silikonske četke za masažu, kojima se teme dugo i pažljivo masira.

Ovakva masaža ne služi samo čišćenju kože glave, već i podsticanju cirkulacije i opuštanju, što je posebno važno u periodima pojačanog stresa. Pokreti najčešće počinju od potiljka i polako se pomjeraju ka vrhu glave, uz zadržavanje na temenu, gdje se nalazi najveći broj nervnih završetaka.

Kada se ova tehnika spoji sa blagim šamponom i pravilnim pritiskom, efekti postaju vidljivi već nakon nekoliko pranja.

Teme ostaje čistije, kosa djeluje lakše, a prirodni rast se dodatno podstiče. Nije slučajno što dermatolozi često porede teme sa zemljištem u kojem raste cvijeće. Što je ono zdravije i njegovanije, veća je vjerovatnoća da će i kosa biti snažna i lijepa.

kako Japanke peru kosu

Izvor: Shutterstock

Još jedan važan korak u japanskoj rutini njege kose jeste upotreba ulja prije pranja. Ulje se lagano umasira direktno u teme kako bi se umirila koža glave, uravnotežila prirodna masnoća i produžio osjećaj čistoće. U malim količinama, ulja se koriste i nakon pranja, kao zaštita i dodatni izvor sjaja. U tradicionalnoj nezi, poznato je da su gejše koristile ulje kamelije kako bi kosa ostala mekana, elastična i sjajna tokom češljanja.

Čak i način sušenja kose ima svoja pravila. Kosa se nikada ne trlja grubo peškirom, već se višak vode pažljivo upija blagim pritiskanjem. Takođe, ne preporučuje se češljanje dok je kosa potpuno mokra, jer je tada najosetljivija i sklona lomljenju. U japanskoj praksi nastoji se da se upotreba fena svede na minimum, a za brisanje se koriste mikrofiber peškiri ili mekane pamučne majice.

Što je kosa manje izložena toploti, teme se manje isušuje, vrhovi ostaju zdraviji, a struktura vlasi se dugoročno očuva. Na taj način i teme i dužina kose nalaze se u gotovo idealnim uslovima za rast, sjaj i minimalno oštećenje.

Sljedeći put kada budete prali kosu, pokušajte da više pažnje posvetite upravo temenu. Po japanskom principu, prava ljepota kose ne počinje od vrhova, već od korijena.

Tekst: Ona / Lepa&Srećna

