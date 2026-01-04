Hit farbanje 2026: Otkrijte tajnu savršenog prelaza boja, bez drastičnih promjena ali sa dozom elegancije

Otkrijte trend "tajućeg" farbanja kose za 2026. godine. Nježni prelazi boja stvaraju prirodan i voluminozan izgled, pogodan za sve tipove kose.

Izvor: Shutterstock

Trend "tajućeg" farbanja (colour melting) stvara prirodan prelaz boja i nježan sunčan efekat na kosi.

Tehnika kombinuje tri ili više srodnih nijansi, izbjegava oštre kontraste i omogućava da boja polako izrasta.

Pogodna je za sve tipove kose, ali pravilna njega je ključna za održavanje sjaja i intenziteta boje.

U novoj godini želimo promjene – a najlakši način da osvježite svoj izgled je nova frizura ili boja kose. Jedan od najpopularnijih trendova za 2026. godinu je colour melting, poznat i kao "tajuća" ili "rastopljena" boja. Ideja je jednostavna: prelazi između nijansi su toliko nježni da izgleda kao da su boje stopljene u savršenu cjelinu, stvarajući prirodan, blago sunčan efekat.

Za razliku od klasičnog meliranja ili balayage tehnike, tajuće farbanje ne koristi oštre kontraste. Obično se kombinuju tri ili više srodnih nijansi, nanose se u specijalnoj tehnici "preklapanja", čime se granice boja stapaju. Rezultat je voluminozna, prirodna boja koja polako izrasta i ne zahtijeva čestu korekciju.

Ovaj trend odgovara gotovo svima, ali postoje sitni trikovi. Tamna prirodna kosa će možda zahtijevati prethodno posvjetljivanje, dok je za kovrdžavu i talasastu kosu farbanje jednostavnije, jer porozna tekstura dodaje volumen. Pravilna njega, uključujući hranjenje, hidrataciju, termalnu zaštitu i povremeno toniranje, ključna je za očuvanje sjaja i intenziteta boje.

Tajuće farbanje je savršeno za one koji žele osvježen izgled bez drastičnih promjena, kombinujući prirodnost, volumen i moderni trend 2026. godine.

(Lepa i srećna/Mondo)