Žene lude za ovim trikom: Praznična frizura za manje od 10 minuta

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Brza praznična frizura sa volumenom koju možeš napraviti kod kuće samo peglom za kosu. Jednostavno, efektno i kao iz salona.

Praznična frizura za manje od 10 minuta Izvor: Printskrin/ TikTok/ calistatee

  • Brza praznična frizura sa volumenom može se napraviti kod kuće za nekoliko minuta.
  • Potrebna je samo pegla za kosu i malo vještine uvijanja pramenova ka spolja.
  • Rezultat izgleda kao salonska frizura – glamurozno, ženstveno i dugotrajno.

Sjećate li se bujnih, glamuroznih talasa kakve je devedesetih nosila glumica Deniz Ričards? Ta frizura i danas mnogima služi kao inspiracija, posebno pred praznike kada želimo da zablistamo uz malo truda. Dobra vijest je da isti efekat možemo postići i kod kuće, bez zakazivanja frizera.

Trik koji je postao pravi hit na internetu otkriva kako dobiti "salonski" volumen za svega nekoliko minuta. Frizura je idealna za one dane kada nam treba nešto svečano, ali nemamo vremena za feniranje i uvijače. Potreban vam je samo jedan uređaj koji već imate – pegla za kosu.

Kako izgleda i kome najljepše stoji?

Radi se o frizuri sa puno pokreta, blago uvijenim vrhovima i volumenom koji podiže cijeli izgled. Najbolje izgleda na slojevito ošišanoj kosi, ali se može uraditi i na ravnoj ako pramenove uvijate u manjim dijelovima.

Brz postupak za kod kuće:

  1. Počešljajte kosu unaprijed, preko lica.

  2. Nanestite sprej za zaštitu od toplote.

  3. Pramen po pramen uvijajte peglom „ka spolja“, samo na vrhovima.

  4. Kada završite, protresite kosu i zabacite je unazad.

  5. Malo laka i frizura će trajati satima.

Rezultat? Mekani talasi puni volumena, kao da ste upravo izašli iz salona – idealno za praznike, slavlje, doček ili trenutke kada želite dodatnu dozu glamura bez frizera.

Pogledajte postupak u video snimku:

@calistateeHalf expected this to be a flop but I might keep this “blowout hack” for lazy hair days! Would you try this?#fakeblowout#blowouthack#blowouthairtutorial#blowouthairstyle#blowouthair#blowoututorial#blowoutcurls#straightenercurls#straightenercurlstutorial#hairtoks♬ original sound - Eian Rivera

(Lepa i srećna/Mondo)

Tagovi

frizura kosa

