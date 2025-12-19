Kosa vam se mnogo masti, perete je gotovo svakodnevno? Otkrivamo trikove koji će je držati čistom i do 7 dana

Ako vam se kosa masti već dan nakon pranja, problem možda nije u šamponu. Frizeri otkrivaju male trikove koji produžavaju osjećaj čistoće, daju volumen i čine da frizura traje danima.

Izvor: Mariia Boiko/Shutterstock

Brzo mašćenje kose često nije znak prljavštine, već pogrešne rutine njege.

Feniranje tjemena, zaštita od vlage i pravovremena upotreba suhog šampona produžavaju svježinu kose i do 7 dana.

Manje dodirivanja kose tokom dana može napraviti veliku razliku u volumenu i izgledu frizure.

Ako vam se dešava da kosu operete ujutru, a već narednog dana izgleda slijepljeno, beživotno i masno u korijenu, niste usamljeni. Brzo mašćenje kose jedan je od najčešćih problema, naročito tokom zime i u periodima povećane vlage, kada teme reaguje još intenzivnije.

I dok mnogi misle da je rješenje u češćem pranju, frizeri upozoravaju da upravo ta navika često pogoršava stanje. Umjesto toga, nekoliko malih promjena u rutini može produžiti osjećaj čistoće, dati kosi volumen i učiniti da frizura traje znatno duže - čak i do sedam dana.

Fen kao saveznik protiv masnog korijena

Nakon pranja, fokus ne treba da bude na cijeloj dužini kose, već isključivo na tjemenu. Sušenje fenom upravo korijena pomaže da se koža glave sporije masti, jer se uklanja vlaga koja podstiče lučenje sebuma.

Dužinu kose ostavite da se prirodno osuši ili je samo blago prosušite - na taj način izbjeći ćete isušivanje i lomljenje vlasi, a kosa će zadržati punoću i prirodan sjaj.

Sušenje kose

Izvor: Shutterstock

Vlaga - tihi neprijatelj svježe oprane kose

Vlaga je jedan od glavnih razloga zbog kojih kosa brzo gubi svježinu. Tokom tuširanja obavezno koristite kapu za kosu, čak i ako kosu ne perete. Para i kapljice vode mogu aktivirati masnoću na temenu i pokvariti frizuru brže nego što mislite.

Ovaj jednostavan korak često se zanemaruje, a može napraviti veliku razliku u tome koliko dugo kosa ostaje čista.

Suhi šampon - ali u pravo vrijeme

Većina ljudi koristi suhi šampon tek kada kosa već izgleda masno. Frizeri, međutim, savjetuju suprotno - nanesite ga uveče, neposredno prije spavanja, dok je kosa još relativno čista.

Tokom noći će upiti višak masnoće, a ujutru ćete se probuditi sa lepršavijom, podignutom kosom i znatno svježijim izgledom, bez bijelih tragova.

Suvi šampon za kosu

Izvor: Zigres/Shutterstock

Manje dodirivanja - više svježine

Često provlačenje prstiju kroz kosu jedan je od neprimetnih razloga zbog kojih se teme brže masti. Masnoća sa ruku lako se prenosi na kosu, posebno u predelu razdeljka.

Što manje dodirujete kosu tokom dana, to će ona duže zadržati lagan i čist izgled.

Male promene, velika razlika

Masna kosa ne mora da znači svakodnevno pranje i stalnu borbu sa frizurom. Uz nekoliko pametnih trikova i pravilnu rutinu, moguće je produžiti svežinu kose, sačuvati volumen i smanjiti lučenje masnoće.

Ponekad je upravo ono što radimo između dva pranja presudno za to kako će kosa izgledati narednih dana, piše Ona.rs.