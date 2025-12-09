Da li je hladna voda dobra za vašu kosu? Profesionalni frizeri otkrili istinu, ali pazite koji ste tip

Saznajte kako temperatura vode utiče na vašu kosu. Hladna voda čuva prirodna ulja i sjaj, topla dubinski čisti, a prava kombinacija pruža najbolje rezultate za sve tipove kose.

Izvor: Shutterstock

Hladna voda zatvara kutikulu kose, čuva prirodna ulja i pomaže u očuvanju sjaja i boje.

Topla voda je efikasnija za uklanjanje masnoće i nakupljenih proizvoda, ali može oštetiti kosu i ubrzati gubitak boje.

Kombinacija: prati toplom vodom za čišćenje, a završiti hladnim ispiranjem za zaštitu, sjaj i kontrolu naelektrisanja.

Briga o kosi ne zavisi samo od proizvoda koje koristite, već i od temperature vode kojom je perete. Dok neki tvrde da je topla voda najbolja za čišćenje, drugi ističu prednosti hladnog ispiranja. Koju temperaturu odabrati za zdravlje, sjaj i očuvanje boje kose? U ovom tekstu otkrivamo sve prednosti i mane pranja kose hladnom i toplom vodom, kao i savjete prilagođene različitim tipovima kose.

Šta se smatra hladnom vodom?

Možda ste čuli da je korisno prati ili ispirati kosu hladnom vodom. Ali šta zapravo znači hladna voda? Sve što je ispod tjelesne temperature (~38°C) smatra se hladnom. Hladno ispiranje pomaže zatvaranju kutikule, čime kosa zadržava prirodna ulja, postaje glatkija i sjajnija.

Kako temperatura vode utiče na kosu?

Temperatura vode može značajno uticati na zdravlje i izgled kose.

Topla voda efikasno uklanja prljavštinu i višak ulja, ali previše toplote može dovesti do lomljenja i elektrisanja .

Hladna voda pomaže da se kutikula zatvori, smanjuje frizz i čini kosu sjajnijom, ali nije najbolja za uklanjanje svih ostataka proizvoda.

Prednosti i mane pranja kose hladnom vodom

Prednosti:

Hladna voda pomaže da očuvate prirodna ulja kose , sprečavajući njeno isušivanje.

Kosu čini glatkijom i sjajnijom .

Kod obojene kose, hladna voda pomaže da boja duže ostane postojana između frizerskih posjeta.

Mane:

Hladna voda je manje efikasna u uklanjanju nakupljenih proizvoda i masnoće sa kose.

Može biti neprijatna, posebno ako ste navikli na tople tuševe, što može otežati redovno pranje.

Pranje kose u salonu

Izvor: Shutterstock

Prednosti i mane pranja kose toplom vodom

Prednosti:

Topla voda je idealna za dubinsko čišćenje kose i skalpa , jer otvara pore i omogućava šamponu da ukloni masnoću i ostatke proizvoda.

Pomaže u poboljšanju cirkulacije skalpa, što doprinosi zdravijem rastu kose.

Mane:

Previše topla voda može oštetiti kutikulu kose i izazvati lomljenje, ispucale vrhove i naelektrisanja .

Kod obojene kose, pretopla voda može ubrzati gubitak boje i smanjiti sjaj.

Tip kose i preporuke

Naelektrisana ili oštećena kosa:

Hladna voda pomaže zatvaranju kutikule i spriječava dalja oštećenja.

Korišćenje proizvoda za kontrolu frizza i dodavanje vlage dodatno štiti kosu.

Kovrdžava ili talasasta kosa:

Najbolje prati hladnom vodom većinu vremena da bi se zadržala vlažnost i definicija lokni .

Kondicioneri koji pojačavaju hidrataciju pomažu da kovrdže budu definisane i mekane, bez opterećenja.

Kovrdžava kosa

Izvor: Shutterstock

Obojena kosa:

Hladna voda očuva vitalnost boje i sjaj između frizerskih posjeta.

Ako ne podnosite hladne tuševe, možete koristiti kondicionere koji održavaju boju i sjaj i sa toplom vodom.

Kada koristiti hladnu, a kada toplu vodu?

Hladna voda : najbolje za očuvanje prirodnih ulja, boje i sjaja , posebno kod obojene, kovrdžave ili frizzy kose.

Topla voda: koristi se kada želite dubinsko čišćenje skalpa i kose od nakupljenih proizvoda.

Savjet: Počnite pranje toplom vodom za čišćenje, a završite ispiranje hladnom vodom kako biste zatvorili kutikulu, dodali sjaj i zaštitili kosu od oštećenja, piše LatestHairStyles.