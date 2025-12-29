Savjeti iz Hemofarma: Balans vlasišta - korak prema kosi bez peruti

Iako nije ozbiljna zdravstvena tegoba, perut je jedan od najčešćih problema s kosom i vlasištem.

Izvor: Hemofarm

Piše: dr Ervina Omerbegović, spec. dermatovenerolog

Osim što može izazvati neprijatan svrab i iritaciju, često predstavlja i estetski izazov. Sitne bijele ljuspice na ramenima mogu narušiti samopouzdanje, a problem se, nažalost, često vraća ukoliko se ne tretira na adekvatan način.

Zašto nastaje perut? Koža se neprestano obnavlja, pri čemu stare ćelije otpadaju i zamjenjuju se novim. Međutim, kod osoba koje imaju perut, ovaj proces je ubrzan, što dovodi do nakupljanja mrtvih ćelija koje postaju vidljive u obliku bijelih ili žućkastih ljuspica. Prema naučnim istraživanjima, ključnu ulogu u nastanku peruti imaju gljivica Malassezia, prirodno prisutna na koži, masnoća vlasišta (sebum) i individualna osjetljivost kože na iritantne supstance. Gljivica Malassezia razgrađuje masnoće sa vlasišta, pri čemu nastaje oleinska kiselina, koja kod osjetljivih osoba izaziva upalu i pojačano ljuštenje kože.

dr Ervina Omerbegović, spec. dermatovenerolog

Izvor: Hemofarm

Vrste peruti: Perut se može pojaviti u dva oblika, zavisno od stanja vlasišta. Suha perut karakteriše se sitnim, bijelim ljuspicama koje se lako odvajaju od kože i često završavaju na odjeći, dok je masna perut prepoznatljiva po većim, žućkastim ljuspicama koje ostaju zalijepljene za vlasište. Masnu perut često prate crvenilo i svrab, što dodatno pogoršava stanje vlasišta.

Šta kažu studije? Naučna istraživanja potvrđuju da osobe sa problemom peruti često imaju narušenu ravnotežu mikrobioma vlasišta. Pored povećanog broja gljivica Malassezia, dolazi i do promjena u odnosu bakterija poput Staphylococcus epidermidis i Propionibacterium acnes. Ovi nalazi ukazuju na to da perut nije isključivo gljivični problem, već poremećaj balansa mikroorganizama na koži.

