Savjeti iz Hemofarma: Zakaži pregled!

U okviru globalnog pokreta Movember, zaposleni u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini i Srbiji, tradicionalno pokazuju solidarnost puštanjem brade i brkova u znak podrške muškom zdravlju.

Ova inicijativa ima za cilj podizanje svijesti o važnosti prevencije i redovnih medicinskih pregleda, naglašavajući da odlazak kod ljekara ne bi trebao biti predmet srama ili stigmatizacije.

Hemofarmove "Brke" ističu da je posjeta ljekaru sastavni dio brige o zdravlju i pozivaju muškarce da ne čekaju novembar da bi zakazali preventivni pregled, nego to mogu uraditi bilo koji mjesec u godini.

Obratiti pažnju: Muškarci treba da obrate pažnju na simptome koji mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme. Ukoliko je primjetna potreba za češćim mokrenjem, krv u urinu, bol u slabinama, bezbolno i postepeno uvećanje testisa ili tvrdi čvor unutar testisa, te erektilna disfunkcija, potrebno je javiti se urologu. Iako erektilnu disfunkciju mnogi ne smatraju ozbiljnim zdravstvenim problemom, istraživanja ipak pokazuju određenu povezanost između erektilne disfunkcije i kardiovaskularnih bolesti, pa je ključno prepoznati i ovaj problem, obratiti se doktoru na vrijeme, kako bi se spriječili ozbiljniji zdravstveni događaji.

Oboljenja urogenitalnog sistema najčešće se javljaju u određenim životnim dobima. Preporuke stručnjaka sugerišu da muškarci već u 20-im godinama trebaju započeti sa redovnim pregledima testisa i kože kako bi se omogućila rana detekcija potencijalnih problema. U 30-im godinama, osim pregleda testisa, važno je dodati i detaljne preglede urina i debelog crijeva, a nakon 40. godine, pregled prostate.

Pored fizičkog zdravlja, jednako je važno i mentalno zdravlje. Muškarci često zadržavaju osjećaje, smatrajući da je traženje pomoći znak slabosti. Međutim, ukoliko se muškarci osjećaju stalno umorno, nezadovoljno ili se suočavaju s osjećajem usamljenosti, važno je da potraže podršku stručnjaka. Mentalno zdravlje je ključno za opšti kvalitet života, a otvorena komunikacija i o ovim problemima može donijeti značajnu promjenu.

Postoje podaci i da, zbog osjećaja srama, veliki procenat muškaraca pretražuju internet kako bi došli do njima važnih zdravstvenih informacija. Važno je da muškarci relevantne informacije za svoje strane potraže kod stručnjaka i da imaju otvoren odnos prema zdravlju. Zdravlje ne smije postojati kao tabu, jer je najskuplji pregled onaj koji se propusti.

Kako su oboljenja poput karcinom prostate i testisa u porastu, prevencija i rana dijagnostika su ključni za smanjenje rizika. Izgradnja navika koje omogućavaju muškarcima da se brinu o svom fizičkom i mentalnom zdravlju, tokom cijele godine od suštinske je važnosti.

Zdravlje treba da bude prioritet, a ne tabu. Pregled nije samo odlazak kod ljekara, to je način da brinete o sebi i onima koji vas vole.

Besplatni preventivni pregledi za muškarce u Banjaluci

Hemofarmove „Brke“ vas pozivaju da u najbližoj zdravstvenoj ustanovi zakažete i obavite preventivne preglede. Odlazak na pregled je ključ za prevenciju i očuvanje zdravlja, a vrijeme posvećeno zdravlju je najbolja investicija u budućnost.

JZU “Dom zdravlja” Banja Luka organizuje besplatne preventivne preglede za muškarce u Centru za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, koji se nalazi na prvom spratu Poliklinike. Pregledi će se obavljati svaki radni dan do kraja novembra, od 10.00 do 17.00 časova.

Tokom pregleda, pacijenti će imati priliku da identifikuju faktore rizika, razgovaraju sa doktorom o važnosti prevencije, kao i da obave laboratorijska testiranja, uključujući PSA (prostata specifični antigen) i druge osnovne analize.

Za zakazivanje pregleda zainteresovani se mogu obratiti putem telefona na broj 051/247-346.

