U Sarajevu predstavljena premijum linija suplemenata EUNOVA: Moja ljubav prema zdravlju

U organizaciji kompanije Hemofarm i Woman.Comm Cluba, u Sarajevu je održana promocija premijum linije suplemenata EUNOVA.

Izvor: Hemofarm

Nakon promocije u Banjaluci, ovaj događaj nastavio je svoju misiju u glavnom gradu BiH, okupljajući stručnjake iz oblasti medicine, farmacije, nutricionizma i komunikacija.

EUNOVA suplementi proizvode se širom Evrope i razvijeni su prema najvišim standardima kvaliteta. Fokus brenda je na pružanju pouzdane i efektivne podrške zdravlju kroz inovativne formulacije koje prate potrebe modernog čovjeka.

“Veliko nam je zadovoljstvo što je kompanija Hemofarm odabrala upravo Woman.Comm Club za domaćina promocije u Sarajevu. Drago nam je što su naše članice imale priliku čuti vrijedne informacije o zdravlju i upoznati se s benefitima koje donose EUNOVA proizvodi,“ izjavila je Irena Miličević Vukoja, direktorica Woman.Comm Cluba

Posebno interesovanje izazvao je panel pod nazivom “Holistička podrška zdravlju uz EUNOVA proizvode”, na kojem su govorile:

• Prim. mr. sc. Meliha Hadžović-Čengić, dr. med., specijalista infektolog,

• Adna Salkić, magistar farmacije, specijalista nutricionizma,

• dr. sci. med. Amina Šeta, specijalista interne medicine, dijabetolog i nutricionista, doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije i metabolizma.

Govornice su naglasile važnost kombinovanja pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i kvalitetnih suplemenata u očuvanju zdravlja i otpornosti organizma.

Linija proizvoda EUNOVA osmišljena je kako bi pružila ciljanu nutritivnu podršku kroz tri segmenta:

Zlatna linija – fokus na zdravlje srca, mozga i vida, regeneraciju nerava i snažnu antioksidativnu podršku.

Ljubičasta linija – jačanje imuniteta kroz pažljivo odabranu kombinaciju vitamina, minerala i antioksidanasa.

Narandžasta linija – očuvanje energije i vitalnosti, prateći dnevni bioritam i potrebe savremenog života.

Svaka od linija simbolizuje ključnu vrijednost koju EUNOVA unosi u svakodnevicu: dobro zdravlje, snažan imunitet i energiju za život.

Dragan Ristić, direktor CHC portfolija u Hemofarmu, istakao je da EUNOVA predstavlja spoj naučnih saznanja i posvećenosti proizvodnji dodataka ishrani koji odgovaraju potrebama modernog čovjeka: “Dizajnirani su sa ciljem da pruže jedinstvenu podršku zdravlju kroz ciljan nutritivni pristup i podršku ključnim funkcijama organizma. Vjerujem da su suplementi važan dio cjelovite strategije za održavanje zdravlja, ali oni su samo jedan segment. Ključna je i svijest o značaju redovnih pregleda, zdrave ishrane i fizičke aktivnosti”.

Promocija u Sarajevu još jednom je pokazala koliko je važna uloga edukacije i podizanja svijesti o zdravlju. Organizatori su naglasili da je cilj događaja okupiti stručnjake, medije i širu javnost kako bi se zajednički govorilo o važnosti prevencije, brige o zdravlju i uvođenja kvalitetnih navika u svakodnevnicu.

