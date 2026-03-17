Svaka peta odrasla osoba u BiH gojazna, problem sve prisutniji i kod djece

Više od 60 odsto odraslih u BiH ima prekomjernu tjelesnu težinu, a gojaznost znatno povećava rizik od raka debelog crijeva, objavljeno je povodom "Plavog marta" - mjeseca posvećenog prevenciji raka debelog crijeva.

Izvor: Shutterstock

Gojaznost je globalni problem koji pogađa više od milijardu ljudi, a u BiH je približno svaka peta odrasla osoba gojazna, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Stručnjaci upozoravaju da gojaznost povećava rizik od niza malignih oboljenja, uključujući rak jetre, pankreasa, dojke i debelog crijeva, jer višak masnog tkiva izaziva upale i hormonske poremećaje koji pogoduju razvoju tumora.

U BiH, kako se navodi, gojaznost sve više pogađa djecu i mlade, što povećava rizik od hroničnih oboljenja, uključujući dijabetes i kardiovaskularne bolesti, te dodatno opterećuje zdravstveni sistem.

Istovremeno, savremene terapije za kontrolu tjelesne težine još nisu dovoljno dostupne, što dodatno otežava efikasnu borbu protiv gojaznosti i njenih posljedica.

Stručnjaci naglašavaju da se zdravim navikama, fizičkom aktivnošću i redovnim pregledima rizik može znatno smanjiti, te podsjećaju da se tokom "Plavog marta" širom BiH organizuju besplatni skrininzi radi ranog otkrivanja raka debelog crijeva.