logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svaka peta odrasla osoba u BiH gojazna, problem sve prisutniji i kod djece

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Više od 60 odsto odraslih u BiH ima prekomjernu tjelesnu težinu, a gojaznost znatno povećava rizik od raka debelog crijeva, objavljeno je povodom "Plavog marta" - mjeseca posvećenog prevenciji raka debelog crijeva.

Svaka peta odrasla osoba BiH gojazna Izvor: Shutterstock

Gojaznost je globalni problem koji pogađa više od milijardu ljudi, a u BiH je približno svaka peta odrasla osoba gojazna, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Stručnjaci upozoravaju da gojaznost povećava rizik od niza malignih oboljenja, uključujući rak jetre, pankreasa, dojke i debelog crijeva, jer višak masnog tkiva izaziva upale i hormonske poremećaje koji pogoduju razvoju tumora.

U BiH, kako se navodi, gojaznost sve više pogađa djecu i mlade, što povećava rizik od hroničnih oboljenja, uključujući dijabetes i kardiovaskularne bolesti, te dodatno opterećuje zdravstveni sistem.

Istovremeno, savremene terapije za kontrolu tjelesne težine još nisu dovoljno dostupne, što dodatno otežava efikasnu borbu protiv gojaznosti i njenih posljedica.

Stručnjaci naglašavaju da se zdravim navikama, fizičkom aktivnošću i redovnim pregledima rizik može znatno smanjiti, te podsjećaju da se tokom "Plavog marta" širom BiH organizuju besplatni skrininzi radi ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gojaznost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA