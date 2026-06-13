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Najduži put na svijetu ne vodi nigdje: Ima 14.500 kilometara, a nema ni početak ni kraj (Video)

Najduži put na svijetu ne vodi nigdje: Ima 14.500 kilometara, a nema ni početak ni kraj (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Najduži put na svijetu proteže se na čak 14.500 kilometara i, zanimljivo, ne vodi nigdje.

Najduži put na svijetu ne vodi nigdje Izvor: H P Merten, robertharding / Alamy / Profimedia

Riječ je o Autoputu 1 u Australiji, koji obilazi čitav kontinent i povezuje sve glavne gradove australijskih država i teritorija na kopnu prateći obalu. Pošto predstavlja ogromnu kružnu rutu, ovaj autoput nema ni početak ni kraj.

Izgrađen je 1955. godine i čini ga mreža povezanih puteva koja prolazi kroz tropske kišne šume, duž obalnih litica, pješčanih plaža i prostranih australijskih prostranstava.

"Veliki krug" oko Australije

Ruta obuhvata više poznatih autoputeva, među kojima su Princes Highway, koji povezuje Sidnej i Melburn, kao i Stuart Highway, koji spaja Darvin i Port Ogastu preko Alis Springsa.

Mnogi avanturisti odlučuju se da automobilom obiđu čitavu Australiju ovom trasom. Za takvo putovanje potrebno je najmanje tri mjeseca, dok većina putnika za detaljnije istraživanje usputnih destinacija izdvoji između šest i dvanaest mjeseci.

Ipak, jedna ekipa vozača uspjela je da postavi rekord. Vozeći neprekidno 24 sata dnevno i zaustavljajući se samo radi sipanja goriva, kompletnu rutu prešli su za svega pet dana i 13 sati.

Potrošnja goriva i priprema

Za obilazak čitave trase potrebno je oko 1.500 litara goriva.

Posebno zahtjevni dijelovi nalaze se u Zapadnoj Australiji, Sjevernoj teritoriji i oblasti Nularbor, gdje se benzinske pumpe i mjesta za snabdjevanje vodom nalaze na međusobnoj udaljenosti od više stotina kilometara.

Zbog toga je za ovakvo putovanje neophodna ozbiljna priprema prije polaska na put.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Australija autoput zanimljivosti

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