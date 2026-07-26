Jedno sredstvo za pranje uništava linoleum: Čistite ga ovako i sijaće kao nov godinama

Za povremeno dubinsko čišćenje paročistač je savršen izbor, dok se za svakodnevno održavanje koriste blaga sredstva.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Linoleum je jednostavan za održavanje, ali ga treba čistiti blagim sredstvima.

Podove redovno usisavajte ili brišite suvom mikrofiber krpom, a vlažno čišćenje obavljajte jednom nedjeljno kako biste produžili njihov vijek trajanja.

Tvrdokorne fleke najbolje se uklanjaju pastom od sode bikarbone i vode, uz nježno ribanje mekanom četkom.

Linoleum je jedan od najizdržljivijih i najpraktičnijih podova za održavanje, zbog čega je i danas čest izbor u mnogim domovima. Iako ne zahtjeva posebnu njegu, nekoliko jednostavnih pravila može sprečiti oštećenja, produžiti njegov vijek trajanja i sačuvati lijep izgled. Evo kako da ga pravilno čistite i koje greške treba izbjegavati.

Koliko često treba čistiti linoleum?

Da bi pod ostao u dobrom stanju, preporučuje se svakodnevno uklanjanje prašine i sitnih nečistoća u prostorijama koje se često koriste, brisanje vlažnom krpom ili mopom jednom nedjeljno, detaljno čišćenje jednom ili dva puta godišnje.

Redovno uklanjanje prašine sprečava sitne ogrebotine koje nastaju kada se prljavština zadržava na podu.

Šta nikako ne treba koristiti za čišćenje linoleuma?

Linoleum ne podnosi agresivna sredstva za čišćenje. Izbjegavajte:

izbeljivač (varikinu),

sredstva koja sadrže amonijak,

grube četke i abrazivne sunđere,

pretjeranu količinu vode koja može da ošteti pod.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prije nego što isprobate novo sredstvo, testirajte ga na manje vidljivom dijelu poda.

Kako očistiti linoleum deterdžentom za sudove?

Dobro usisajte pod, pa u oko četiri litra mlake vode dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove. Obrišite pod briskom, zatim ponovo prebrišite čistom vodom kako biste uklonili ostatke deterdženta. Na kraju dobro osušite pod suvom krpom. Tokom čišćenja vodu treba menjati više puta, a nakon pranja obavezno još jednom prebrisati pod čistom vodom kako na površini ne bi ostali tragovi sredstva za čišćenje.

Čišćenje sirćetom

Sirće efikasno uklanja masnoću i osvežava pod. Pomešajte jednu šolju alkoholnog sirćeta sa oko četiri litra tople vode. Po želji dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove. Operite pod, zatim ga još jednom prebrišite čistom vodom i ostavite da se potpuno osuši.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Da li je paročistač bezbjedan za linoleum?

Paročistač može biti odličan izbor za dubinsko čišćenje jer uklanja prljavštinu bez agresivnih hemikalija. Važno je koristiti model namijenjen tvrdim podovima i izbegavati dugotrajno zadržavanje pare na jednom mjestu kako vlaga i toplota ne bi oštetile linoleum.

Kako ukloniti tvrdokorne fleke?

Pomješajte sodu bikarbonu i vodu u gustu pastu, pa je nanesite na fleku. Nežno istrljajte mekanom četkom ili sunđerom i ostavite da djeluje nekoliko minuta, pa isperite vodom i dobro osušite.

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Izvor: Shutterstock

Kako produžiti vijek trajanja linoleumu?