Proglasili ga agresivnim i stavili u red za eutanaziju: Pas koji je trebalo da umre sada sjedi u krilu nove vlasnice

Bauer, mješanac staforda bio je, kao i mnogi njegove vrste, proglašen isuviše agresivnim i opasnim, pa ga je azil stavio na spisak za eutanaziju. Ipak, sudbina mu je dovela vlasnicu koja je bila spremna da ga prihvati uprkos opasnosti.

Izvor: Instagram/thatgirl.gii

Ne važe sve rase za najbolje prijatelje čovjeka. Rase koje su okarakterisane kao opasne mnogo češće završavaju izbačene i u kavezima azila za pse. Kako njih najčešće niko neće da usvoji, a azili ne mogu da priušte da se brinu o njima, najčešće završe na spisku za eutanaziju iako su potpuno zdravi.

Jedna vlasnica je skoro pokazala da "ozloglašene rase" ne moraju da budu opasne. Na svom Instagram nalogu bauer.thestaffy, kojeg je posvetila svom novom prijatelju, pokazala da ne postoji pas koji, uz malo ljubavi, ne može da postane umiljat i nežan.

U objavi koja broji skoro 10.000 lajkova, ona objašnjava da je njen pas iz azila nekada opisan kao "agresivan zbog straha" i da je bio stavljen na listu za eutanaziju.

"Ponovno usvajanje, nakon što sam izgubila psa svoje duše, bilo je zastrašujuće. Brinula sam se da nisam spremna, da će moje srce uporediti sa njim i da će voljenje drugog psa nekako djelovati pogrešno", otvorila je svoje srce u objavi.

Onda je, kako sama kaže, upoznala Bauera.

Baueru je bio potreban neko ko je spreman da vidi dalje od straha i da mu pruži šansu, a njoj je bio potreban razlog da ponovo otvori srce i u život uvede novog ljubimca.

"Spasila sam ga, ali na toliko mnogo načina, on je spasao i mene", dodaje ona.

Ona ohrabruje sve koji žele da usvoje psa, da učine isto što i ona i spasu život nekom psu iz azila.

"Ovo je vaš znak da dvaput pogledate psa koga su svi ostali previdjeli. Ponekad onaj kome je najpotrebnija šansa neće zamijeniti ljubav koju ste izgubili, već će vam pokazati da vaše srce još uvijek ima prostora za rast".

(MONDO)