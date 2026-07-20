Ovih 5 rasa pasa ne može da odoli vodi: Stvorene su za plivanje i "ne čuju" pozive da izađu

Pojedine rase pasa u vodi se osjećaju kao kod kuće.

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Iako gotovo svaki pas uz pravilno privikavanje može da nauči da pliva, neke rase u vodi uživaju znatno više od drugih. Zahvaljujući svojoj istoriji, građi tijela i urođenim osobinama, odlični su plivači i rado koriste svaku priliku da uskoče u jezero, rijeku ili more.

U nastavku predstavljamo pet rasa pasa koje važe za prave ljubitelje vode:

1. Labrador retriver

Labrador retriver je jedna od najpoznatijih rasa kada je riječ o ljubavi prema vodi. Prvobitno je uzgajan za donošenje plijena iz vode, pa mu je plivanje potpuno prirodno. Njegova gusta, vodootporna dlaka i snažan rep u tome mu mnogo pomažu.

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Većina labradora će bez oklijevanja uskočiti u jezero, rijeku ili more. Plivanje im predstavlja odličan vid rekreacije, ali ih i mentalno angažuje. Ako labrador ima mogućnost redovnog boravka u vodi, obično je još zadovoljniji i opušteniji. Naravno, kupanje uvijek treba da bude bezbjedno i pod nadzorom vlasnika.

2. Portugalski vodeni pas

Kao što mu i ime kaže, portugalski vodeni pas je usko povezan sa vodom. U prošlosti je pomagao ribarima na moru, donosio mreže i predmete i plivao između čamaca.

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Riječ je o vrlo energičnoj i inteligentnoj rasi koja uživa u različitim vodenim aktivnostima. Zahvaljujući svojoj građi i kovrdžavoj dlaci, izuzetan je plivač. Pored plivanja, potrebna mu je i velika količina kretanja na kopnu, kao i mentalni izazovi. Najbolje se snalazi uz aktivne vlasnike.

3. Njufaundlender

Njufaundlender je veliki i snažan pas, poznat po izuzetnim plivačkim sposobnostima. Zahvaljujući opnama između prstiju i gustoj dlaci, savršeno je prilagođen kretanju u vodi.

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Ova rasa je uzgajana za pomoć ribarima i spasavanje ljudi iz vode. I danas se ponegdje koristi u spasilačkim misijama na vodi. Uprkos svojoj veličini, njufaundlender je miran, nježan i veoma privržen porodici. Voda, međutim, ostaje jedna od njegovih omiljenih aktivnosti.

4. Zlatni retriver

Zlatni retriver je još jedna rasa koja obično obožava plivanje. Takođe potiče od lovačkih pasa čiji je zadatak bio donošenje plijena iz vode.

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Razigran je, druželjubiv i pun energije, pa će svaku priliku za kupanje ili igru u vodi rado iskoristiti. Plivanje je za njega odličan oblik fizičke aktivnosti koji manje opterećuje zglobove. Uz redovno kretanje i druženje sa vlasnikom, zlatni retriver je sjajan porodični pas koji uživa i na kopnu i u vodi.

5. Irski vodeni španijel

Irski vodeni španijel smatra se jednom od najstarijih vodenih rasa. Razvijen je za rad u močvarama, rijekama i jezerima, gdje je pomagao u lovu na vodene ptice.

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Njegova gusta, kovrdžava dlaka dobro odbija vodu, dok mu snažno tijelo omogućava efikasno plivanje i na dužim distancama. Veoma je izdržljiv i voli rad. Osim redovne fizičke aktivnosti, potrebna mu je i mentalna stimulacija. Ako ima priliku da pliva, to će često biti jedna od njegovih omiljenih aktivnosti.

(MONDO)