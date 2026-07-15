Vlasnike pasa nervira, a može biti znak velikih problema: Četiri razloga zašto vaš pas stalno moli za hranu

Jedno od najčešćih ponašanja pasa jeste neodoljivo, ali ponekad iritantno moljenje za hranom u vrijeme ručka. Zašto kućni ljubimci ovo rade?

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Iako psi imaju svoje činije sa granulama, mnogi od njih radije uživaju u hrani koju jedu njihovi vlasnici.

Dok porodično večerate ili sami uživate u obroku, vaš pas može da vam priđe, umiljava se i gleda vas molećivim pogledom koji vam govori: "Podijeli svoju hranu sa mnom". Ostalo vam je malo piletine na tanjiru, a vaš pas izgleda tako slatko, da ne možete, a da ne podelite jedno parče sa njim.

Ipak, razlog ovog ponašanja nije uvijek samo glad. Kako obašnjava stranica ManyPets, osim želje za hranom, postoje različiti razlozi zbog kojeg će pas da vas moli, a neki mogu biti znaci zdravstvenih problema:

1. Dosada

Iako zvuči apsurdno, vašeg psa ovo ponašanje može da zabavi. Ponekad će pas moliti za hranu zato što mu je dosadno, čak ni ne mora da bude gladan. Možda žudi za pažnjom i mentalnom stimulacijom, koju komuniciraju kroz moljenje.

Ovo se dešava ako pas previše vremena provodi sam u stanu. Ako pomislite da je ovo razlog, onda se uverite da li su svakodnevne vježbe vašeg psa dovoljno stimulativne. Osim toga, može da pomogne i da nabavite još jednog psa.

2. Zbunjenost

Vaš pas može da pomeša vaše vrijeme obroka sa svojim, što znači da zaista misli da je hrana koju jedete njegova. Njegovo razvijeno čulo mirisa može da namiriše hranu koju voli, pogotovo ako ste mu stvorili naviku da jede i onu hranu koja nije uvijek za pse.

Zato je toliko važno da vaš ljubimac ima dosledno vreme obroka. Izbjegavajte da ga hranite zato što imate višak hrane na tanjiru ili zato što vam se učini slatkim dok jede.

3. Nedostatak nutrijenata

Pas koji ne jede uravnoteženu ishranu, može da vas moli za nju zato što mu nedostaje nešto esencijalno. Iz tog razloga, najbezbjednije je da mu dajete granule, koje sadrže sve što njemu treba, umjesto vaše večere koju ponekad ne bi smio da jede.

Ako na ovo posumnjate, najbolje bi bilo da preispitate prehrambene navike vašeg psa i da se uvjerite da ima sve što mu je potrebno iz kvalitetne kompletne ishrane, u pravim količinama.

4. Traženje pažnje

Ovo je situacija kada vas vaš pas moli samo da bi vam privukao pažnju, ne nužno zato što je zaista gladan. Ova vrsta moljenja se obično rješava treningom i dresurom.

Naučite svog psa, idealno dok je još štene, koja su ponašanja prihvatljiva, a koja ne. Provodite vrijeme sa njim koliko god možete. Idite češće u parkove i birajte stimulativnije aktivnosti.

Ipak, ponekad prekomjerno traženje pažnje može značiti da vaš pas ima problem u ponašanju, pa je vredno da posjetite veterinara.

(MONDO)