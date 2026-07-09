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Pas obezbjeđenja Diznilenda slavi penziju: Zaposleni priredili nezaboravan ispraćaj nakon 6 godina službe

Pas obezbjeđenja Diznilenda slavi penziju: Zaposleni priredili nezaboravan ispraćaj nakon 6 godina službe

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Beni, pas obezbjeđenja Diznilenda, odlazi u penziju nakon šest godina službe, uz hot dog i gomilu teniskih loptica.

Pas obezbjeđenja Diznilenda slavi penziju Izvor: Instagram/disneyparks

Beni, koji je poznat i kao Benito, jedan od osam pasa čuvara Diznilenda, skida prsluk nakon šest godina službe. Zlatni retriver osvojio je srca zaposlenih, koji su mu se javno zahvalili na Instagram profilu Disney Parks.

Benijev vodič, Kevin, započeo je svoj put u Diznilendu kao čuvar prije nego što se prijavio da postane vodič pasa. Odmah je "kliknuo" sa svojim novim krznenim prijateljem.

"Dreser vidi ko najbolje funkcioniše sa kojom osobom, i tako smo se Beni i ja spojili. U jednom trenutku, pitao je: 'Već znamo ko će koga dobiti, ali da ste vi morali da birate, kog psa biste željeli?'. I ja sam rekao: 'Beni, njega želim'", rekao je Kevin.

Od tada su radili na različitim pozicijama, uključujući nadzor bezbjednosnih zona na ulazu i brigu o bezbjednosti gostiju i članova ekipe i na bini i iza scene.

"On je sjajan pas! Veoma je druželjubiv, nikad nije agresivan, nikad ne laje na druge pse. Moguće je da sam pristrasan, ali on je jedan od najboljih pasa", rekao je Kevin.

Da bi mu organizovali dostojan oproštaj, desetine članova ekipe priredili su Beniju zabavu za penziju koju nikada neće zaboraviti. Beni je prvi put probao svoj prvi hot dog, dobio je teniske loptice i omiljenu crvenu igračku.

"Uvijek se smješka, uvijek je veseo. Kad je on dobro raspoložen, i ti se osjećaš dobro", rekao je Kevin.

I dok se Beni sprema da napuni devet godina, njegova razigrana narav i zarazna radost uopšte nisu splasnuli. Čim završi obuku drugog psa čuvara koji će zauzeti njegovo mjesto, Beni će provoditi preostale dane uživajući u kvalitetnom vremenu s Kevinom kod kuće.

"Vodili smo ga po parku i on je srećno trčao naokolo", rekao je Kevin, uz napomenu da je Beni postao poznat po parku po svom velikom osmijehu.

"Imam osjećaj da mi je on olakšao posao vodiča", zaključio je Kevin,

(MONDO)

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