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Kao štene je izbačen na ulicu: Ovo je pas koji je spasio stotine ljudi iz ruševina zemljotresa u Venecueli

Kao štene je izbačen na ulicu: Ovo je pas koji je spasio stotine ljudi iz ruševina zemljotresa u Venecueli

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Cunami, herojski spasilački pas, osvojio je svijet i društvene mreže nakon što je postao spasilac poslije dva razorna zemljotresa koji su nedavno pogodili Venecuelu i pričinili ogromne materijalne i ljudske štete.

Pas u Venecueli nakon zemljotresa spasio stotine ljudi Izvor: Instagram/themujerista

Više hiljada ljudi bilo je zatrpano pod ruševinama nakon što su dva izrazito jaka zemljotresa potresla Venecuelu. Po procjeni koju je iznio CNN, skoro 30.000 ekipa za hitne intervencije i više od 3.300 međunarodnih spasilaca bili su u trci sa vremenom kako bi pronašli preživjele nakon smrtonosnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu.

Ipak, neočekivani junak ove spasilačke misije nije čak ni čovjek. Njuškajući i probijajući se kroz ruševine razornih zemljotresa u Venecueli, Cunami, osmogodišnji mješanac border kolija, bio je na još jednom poslu prije penzionisanja.

Na svojoj poslednjoj misiji, Cunami je uspio da iz šljunka srušenih zgrada izvuče čak 25 preživjelih osoba ispod ruševina skoro 200 zgrada koje su se srušile. Pored njih, Cunami je pomogao pri spasavanju još 300 ljudi, prenosi El Tiempo.

Život na ulicama

Cunami je postao popularan zahvaljujući viralnim snimcima na društvenim mrežama, na kojima pretražuje oštećene zgrade, puzi ispod polomljenih betonskih ploča i uvlači se u uske prostore van domašaja ljudi. Ljudi su ga zavoljeli i zbog heterokromije, neobičnog stanja koje mu jedno oko čini plavim, dok drugo čini braon.

Iako je danas popularan, prije samo osam godina jedva je preživio život na ulici.

Cunami je napušten pas sa ulice kojeg su od zlostavljanja spasila udruženja za zaštitu životinja. Nakon nekog vremena, Horhe Bins, osnivač "Centra za formiranje pasjih ekipa za intervenciju u katastrofama" je kod mladog border kolija prepoznao instinkte za praćenje ove rase i godinama ih oblikovao u sertifikovanu specijalnost - pronalaženje ljudskog života unutar srušenih struktura.

Godine 2022, Cunami i Bins su radili na smrtonosnim klizištima u Venecueli, a naredne godine, njih dvojica dvoja su bili raspoređeni sa međunarodnim brigadama koje su pretraživale ruševine zemljotresa u Turskoj i Siriji.

Tako je od zaboravljenog štenca sa ulice Cunami dogurao do višestrukog spasioca ljudskih života.

 (MONDO)

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Tagovi

pas psi spasioci Venecuela

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