Kako se pravi brazilska limunada? Viralni ljetnji napitak osvaja svijet, a jedan sastojak je iznenađenje za nepca

Kako da napravite brazilsku limunadu kod kuće, viralno piće ljeta koje rashlađuje.

Izvor: Shutterstock

Na prvi pogled djeluje kao obična limunada, ali internet je potpuno poludio za njom. Brazilska limunada sa zaslađenim kondenzovanim mlijekom osvojila je TikTok i Instagram, a mnogi je nazivaju najukusnijim pićem ovog ljeta. Tajna je u neobičnom sastojku koji rijetko ko očekuje u klasičnoj limunadi.

Viralni napitak koji je osvojio svijet

Brazilska limunada je mnogo više od obične vode sa limetom i šećerom. Njena posebnost krije se u spoju osvežavajuće limete i zaslađenog kondenzovanog mlieka, koje napitku daje kremastu teksturu i bogat ukus. U Brazilu je poznata kao "limonada suíça" i omiljeno je osvježenje tokom vrelih dana.

Iako naziv upućuje na Brazil, smatra se da je piće nastalo zahvaljujući popularnosti švajcarskog kondenzovanog mlijeka, koje je u toj zemlji postalo veoma traženo još sredinom prošlog vijeka. Vremenom je kombinacija limete, kondenzovanog mlijeka, vode i leda postala pravi letnji klasik, a danas je zahvaljujući društvenim mrežama osvojila i ostatak svijeta.

Slatkoća kondenzovanog mlijeka savršeno se spaja sa osvježavajućom kiselošću limete, dok kora daje blagu gorčinu koja zaokružuje ukus. Rezultat je kremast, osvežavajući napitak koji mnogi već proglašavaju hitom ovog ljeta.

Brazilska limunada

Izvor: Shutterstock

Recept za brazilsku limunadu

Sastojci:

4 limete

150 g zaslađenog kondenzovanog mleka

700 ml veoma hladne vode

2 šolje leda

Izvor: Shutterstock

Priprema: