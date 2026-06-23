Recept za tursku limunadu od samo 3 sastojka: Mirisna, osvježavajuća i neodoljiva

Uživajte u osvježavajućoj turskoj limunadi koja se priprema sa cijelim limunom. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo tri sastojka i idealan je za vrele ljetne dane.

Izvor: Printscreen/Youtube/Валентина Марокова

Kada temperature porastu, malo šta može da rashladi bolje od domaće limunade. Turska limunada razlikuje se od klasične po tome što se koristi cijeli limun - i sok i kora, pa je njen ukus intenzivniji, a miris osvježavajući i bogat.

Zahvaljujući jednostavnoj pripremi i samo tri sastojka, ovo piće je idealno za ljetne dane, porodična okupljanja ili trenutke kada vam je potrebno prirodno osvježenje bez vještačkih dodataka. Jednom kada je probate, teško da ćete se vratiti kupovnim sokovima.

Osnovne informacije

Kuhinja: turska

Tip jela: napitak

Porcije/Količina: oko 10 čaša

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: 4 sata

Ukupno vrijeme pripreme: 4 sata i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

5 limuna

2 šolje kristal šećera

4 l vode

Priprema:

1. korak: Priprema limunove kore

Limun dobro operite i osušite. Narendajte samo žuti dio kore i stavite ga u veliku posudu. Dodajte šećer i dobro promiješajte kako bi kora otpustila svoju aromu.

Dodatni savjet: Ako imate vremena, ostavite koru i šećer da odstoje 15 do 20 minuta prije dodavanja vode. Za intenzivniji ukus, smjesu možete ostaviti u frižideru preko noći, ali ne duže od 24 sata kako limunada ne bi postala gorka.

2. korak: Cijeđenje limunova

Iscijedite limunove, a sok sačuvajte. Iscijeđene polovine limuna nemojte bacati jer će dodatno obogatiti ukus napitka.

3. korak: Priprema osnove za limunadu

U posudu sa korom i šećerom sipajte limunov sok, dodajte iscijeđene polovine limuna i 2 litra vode. Sve dobro promiješajte i stavite u frižider.

4. korak: Odmaranje i otapanje šećera

Ostavite smjesu da odstoji najmanje 4 sata u frižideru. Nakon toga dobro umutite ili promiješajte kako biste bili sigurni da se sav šećer potpuno rastopio.

5. korak: Cijeđenje limunade

Procijedite napitak kroz gustu cjediljku ili gazu kako biste uklonili koru i ostatke limuna.

6. korak: Završavanje i hlađenje

Procijeđenu limunadu sipajte u veliki bokal ili posudu. Dodajte preostala 2 litra vode, promiješajte i vratite u frižider da se dobro ohladi prije služenja.

7. korak: Serviranje

Poslužite ledeno hladnu limunadu uz kockice leda i kriške svježeg limuna. Po želji možete dodati i nekoliko listića nane za dodatnu svežinu.