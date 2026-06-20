Posni kolač sa keksom, malinama i pudingom: Bez uključivanja rerne, ovaj slatkiš je zakon za ljeto

Recept za jednostavan i lagan posni kolač od keksa, pudinga od vanile i maline!

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Ako tražite lagan i brz posni kolač koji se pravi bez pečenja, ova kombinacija keksa, malina i pudinga od vanile je pravi izbor. Sočan, kremast i osvježavajuć, ovaj kolač izgleda kao iz poslastičarnice, a pravi se od jednostavnih sastojaka koje već imate u kući. Idealno je rješenje kada želite nešto slatko na brzinu ako postite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Hlađenje: 2–3 sata

Pečenje: ne

Težina: lako

Sastojci:

300 g posnog keksa (plazma ili petit)

1 l biljnog mlijeka (sojino, bademovo ili ovseno)

2 kesice pudinga od vanile (posni)

3–4 kašike šećera (po ukusu)

200–300 g malina (sveže ili zamrznute)

1 kesica vanilin šećera

2–3 kašike ulja ili posnog margarina (po želji, za kremastiju strukturu)

Priprema:

1. Korak: Priprema pudinga

Skuvajte puding od vanile u biljnom mleku prema uputstvu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa ostavite da se prohladi nekoliko minuta.

Trik za savršen kolač Ključ je u redosljedu slaganja i temperaturi pudinga. Ako je puding previše vruć, keks će se raspasti; ako je previše hladan, neće se lijepo povezati slojevi. Idealno je da bude mlak.

2. Korak: Priprema podloge

U dublju posudu ili kalup poređajte red posnog keksa. Po želji ga možete kratko umočiti u biljno mlijeko da omekša.

3. Korak: Prvi sloj fila

Preko keksa nanesite dio mlakog pudinga i ravnomjerno rasporedite. Preko fila rasporedite maline. Ako koristite zamrznute, nemojte ih prethodno odmrzavati – pustiće sok koji daje poseban ukus.

4. Korak: Slaganje kolača

Ponovite postupak: keks, puding, maline, dok ne potrošite sastojke. Završite slojem pudinga.

5. Korak: Hlađenje i služenje

Kolač ostavite u frižideru najmanje 2 do 3 sata, a najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo stegli. Poslužite hladno, sječeno na kocke. Po želji možete dodati malo posnog šlaga ili posuti mrvicama keksa za dekoraciju.