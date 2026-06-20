logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posni kolač sa keksom, malinama i pudingom: Bez uključivanja rerne, ovaj slatkiš je zakon za ljeto

Posni kolač sa keksom, malinama i pudingom: Bez uključivanja rerne, ovaj slatkiš je zakon za ljeto

Izvor Stvar ukusa
0

Recept za jednostavan i lagan posni kolač od keksa, pudinga od vanile i maline!

Posni kolač sa keksom malinama i pudingom Izvor: Shutterstock

Ako tražite lagan i brz posni kolač koji se pravi bez pečenja, ova kombinacija keksa, malina i pudinga od vanile je pravi izbor. Sočan, kremast i osvježavajuć, ovaj kolač izgleda kao iz poslastičarnice, a pravi se od jednostavnih sastojaka koje već imate u kući. Idealno je rješenje kada želite nešto slatko na brzinu ako postite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Hlađenje: 2–3 sata
Pečenje: ne
Težina: lako

Sastojci:

  • 300 g posnog keksa (plazma ili petit)
  • 1 l biljnog mlijeka (sojino, bademovo ili ovseno)
  • 2 kesice pudinga od vanile (posni)
  • 3–4 kašike šećera (po ukusu)
  • 200–300 g malina (sveže ili zamrznute)
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 2–3 kašike ulja ili posnog margarina (po želji, za kremastiju strukturu)

Priprema:

1. Korak: Priprema pudinga

Skuvajte puding od vanile u biljnom mleku prema uputstvu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa ostavite da se prohladi nekoliko minuta.

Trik za savršen kolač

Ključ je u redosljedu slaganja i temperaturi pudinga. Ako je puding previše vruć, keks će se raspasti; ako je previše hladan, neće se lijepo povezati slojevi. Idealno je da bude mlak.

2. Korak: Priprema podloge

U dublju posudu ili kalup poređajte red posnog keksa. Po želji ga možete kratko umočiti u biljno mlijeko da omekša.

3. Korak: Prvi sloj fila

Preko keksa nanesite dio mlakog pudinga i ravnomjerno rasporedite. Preko fila rasporedite maline. Ako koristite zamrznute, nemojte ih prethodno odmrzavati – pustiće sok koji daje poseban ukus.

4. Korak: Slaganje kolača

Ponovite postupak: keks, puding, maline, dok ne potrošite sastojke. Završite slojem pudinga.

5. Korak: Hlađenje i služenje

Kolač ostavite u frižideru najmanje 2 do 3 sata, a najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo stegli. Poslužite hladno, sječeno na kocke. Po želji možete dodati malo posnog šlaga ili posuti mrvicama keksa za dekoraciju.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA