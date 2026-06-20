Posni kolač sa keksom, malinama i pudingom: Bez uključivanja rerne, ovaj slatkiš je zakon za ljeto

Recept za jednostavan i lagan posni kolač od keksa, pudinga od vanile i maline!
Ako tražite lagan i brz posni kolač koji se pravi bez pečenja, ova kombinacija keksa, malina i pudinga od vanile je pravi izbor. Sočan, kremast i osvježavajuć, ovaj kolač izgleda kao iz poslastičarnice, a pravi se od jednostavnih sastojaka koje već imate u kući. Idealno je rješenje kada želite nešto slatko na brzinu ako postite.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Hlađenje: 2–3 sata
Pečenje: ne
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g posnog keksa (plazma ili petit)
- 1 l biljnog mlijeka (sojino, bademovo ili ovseno)
- 2 kesice pudinga od vanile (posni)
- 3–4 kašike šećera (po ukusu)
- 200–300 g malina (sveže ili zamrznute)
- 1 kesica vanilin šećera
- 2–3 kašike ulja ili posnog margarina (po želji, za kremastiju strukturu)
Priprema:
1. Korak: Priprema pudinga
Skuvajte puding od vanile u biljnom mleku prema uputstvu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa ostavite da se prohladi nekoliko minuta.
Ključ je u redosljedu slaganja i temperaturi pudinga. Ako je puding previše vruć, keks će se raspasti; ako je previše hladan, neće se lijepo povezati slojevi. Idealno je da bude mlak.
2. Korak: Priprema podloge
U dublju posudu ili kalup poređajte red posnog keksa. Po želji ga možete kratko umočiti u biljno mlijeko da omekša.
3. Korak: Prvi sloj fila
Preko keksa nanesite dio mlakog pudinga i ravnomjerno rasporedite. Preko fila rasporedite maline. Ako koristite zamrznute, nemojte ih prethodno odmrzavati – pustiće sok koji daje poseban ukus.
4. Korak: Slaganje kolača
Ponovite postupak: keks, puding, maline, dok ne potrošite sastojke. Završite slojem pudinga.
5. Korak: Hlađenje i služenje
Kolač ostavite u frižideru najmanje 2 do 3 sata, a najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo stegli. Poslužite hladno, sječeno na kocke. Po želji možete dodati malo posnog šlaga ili posuti mrvicama keksa za dekoraciju.