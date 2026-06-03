Pravi se od gotovih kora: Pita gužvara sa makom i višnjama

Slatka pita sa višnjama i makom kao najljepši završetak porodičnog ručka! Ovaj recept za gužvaru sigurno ćete ponoviti...

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Slatke pite su prava domaćinska poslastica, a sada vam donosimo recept za jednu gužvaru sa makom i višnjama koja će vam uljepšati kraj porodinog ručka. Lako se priprema, a tajna mekoće je što se pravi sa mlijekom ili jogurtom. Zbog toga se ne suši tako brzo, već ostaje sočna par dana.Ne propustite da je probate dok traje sezona višanja!

Osnovne informacije

Kuhinja:domaća

Tip jela: slatka pita

Porcije/Količina:oko 10 parčića

Vrijeme pripreme:20 minuta

Vrijeme pečenja:35 - 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme:Oko 1 sat

Težina:lako

Sastojci:

500 g gotovih kora za pitu

250–300 g višanja (svježe ili zamrznute, dobro ocijeđene)

150–200 g mljevenog maka

120–150 g šećera (po ukusu)

1 vanilin šećer

100 ml ulja ili 80 g otopljenog putera

300 ml mlijeka ili jogurta

2 jaja (opciono, ali preporučeno)

prstohvat soli

šećer u prahu za posipanje

1. Korak: Pravljenje fila

Pomiješajte mljeveni mak, šećer i vanilin šećer. Dodajte višnje i lagano promiješajte. Ako su višnje jako sočne, možete dodati 1–2 kašike griza da upije višak tečnosti.

2. Korak: Preliv

Umutite jaja sa mlijekom (ili jogurtom), dodajte ulje i prstohvat soli.

Savjet: Za jači ukus maka možete dodati malo cimeta ili rendane korice limuna.

3. Korak: Slaganje pite

Podmažite pleh uljem. Svaku koru zgužvajte rukama kao harmoniku i slažite u pleh. Između slojeva dodajte malo fila od maka i višanja.

Nastavite dok ne potrošite sve kore i fil.

4. Korak: Prelivanje

Ravnomjerno prelijte cijelu pitu pripremljenom smjesom od mlijeka i jaja.

5. Korak: Pečenje pite

Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35–45 minuta, dok pita ne postane zlatna i mirisna. Neka se ohladi 10–15 minuta i pospite šećerom u prahu.

(Stvar ukusa/Mondo)