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Pravi se od gotovih kora: Pita gužvara sa makom i višnjama

Pravi se od gotovih kora: Pita gužvara sa makom i višnjama

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Slatka pita sa višnjama i makom kao najljepši završetak porodičnog ručka! Ovaj recept za gužvaru sigurno ćete ponoviti...

Pita gužvara sa makom i višnjama Izvor: Shutterstock

Slatke pite su prava domaćinska poslastica, a sada vam donosimo recept za jednu gužvaru sa makom i višnjama koja će vam uljepšati kraj porodinog ručka. Lako se priprema, a tajna mekoće je što se pravi sa mlijekom ili jogurtom. Zbog toga se ne suši tako brzo, već ostaje sočna par dana.Ne propustite da je probate dok traje sezona višanja!

Osnovne informacije

Kuhinja:domaća 

Tip jela: slatka pita

Porcije/Količina:oko 10 parčića

Vrijeme pripreme:20 minuta

Vrijeme pečenja:35 - 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme:Oko 1 sat

Težina:lako

Sastojci:

  • 500 g gotovih kora za pitu
  • 250–300 g višanja (svježe ili zamrznute, dobro ocijeđene)
  • 150–200 g mljevenog maka
  • 120–150 g šećera (po ukusu)
  • 1 vanilin šećer
  • 100 ml ulja ili 80 g otopljenog putera
  • 300 ml mlijeka ili jogurta
  • 2 jaja (opciono, ali preporučeno)
  • prstohvat soli
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. Korak: Pravljenje fila

Pomiješajte mljeveni mak, šećer i vanilin šećer. Dodajte višnje i lagano promiješajte. Ako su višnje jako sočne, možete dodati 1–2 kašike griza da upije višak tečnosti.

2. Korak: Preliv

Umutite jaja sa mlijekom (ili jogurtom), dodajte ulje i prstohvat soli.

Savjet:

Za jači ukus maka možete dodati malo cimeta ili rendane korice limuna.

3. Korak: Slaganje pite

Podmažite pleh uljem. Svaku koru zgužvajte rukama kao harmoniku i slažite u pleh. Između slojeva dodajte malo fila od maka i višanja.
Nastavite dok ne potrošite sve kore i fil.

4. Korak: Prelivanje

Ravnomjerno prelijte cijelu pitu pripremljenom smjesom od mlijeka i jaja.

5. Korak: Pečenje pite

Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35–45 minuta, dok pita ne postane zlatna i mirisna. Neka se ohladi 10–15 minuta i pospite šećerom u prahu. 

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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