Pravi se od gotovih kora: Pita gužvara sa makom i višnjama

Slatka pita sa višnjama i makom kao najljepši završetak porodičnog ručka! Ovaj recept za gužvaru sigurno ćete ponoviti...
Slatke pite su prava domaćinska poslastica, a sada vam donosimo recept za jednu gužvaru sa makom i višnjama koja će vam uljepšati kraj porodinog ručka. Lako se priprema, a tajna mekoće je što se pravi sa mlijekom ili jogurtom. Zbog toga se ne suši tako brzo, već ostaje sočna par dana.Ne propustite da je probate dok traje sezona višanja!
Osnovne informacije
Kuhinja:domaća
Tip jela: slatka pita
Porcije/Količina:oko 10 parčića
Vrijeme pripreme:20 minuta
Vrijeme pečenja:35 - 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme:Oko 1 sat
Težina:lako
Sastojci:
- 500 g gotovih kora za pitu
- 250–300 g višanja (svježe ili zamrznute, dobro ocijeđene)
- 150–200 g mljevenog maka
- 120–150 g šećera (po ukusu)
- 1 vanilin šećer
- 100 ml ulja ili 80 g otopljenog putera
- 300 ml mlijeka ili jogurta
- 2 jaja (opciono, ali preporučeno)
- prstohvat soli
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. Korak: Pravljenje fila
Pomiješajte mljeveni mak, šećer i vanilin šećer. Dodajte višnje i lagano promiješajte. Ako su višnje jako sočne, možete dodati 1–2 kašike griza da upije višak tečnosti.
2. Korak: Preliv
Umutite jaja sa mlijekom (ili jogurtom), dodajte ulje i prstohvat soli.
Za jači ukus maka možete dodati malo cimeta ili rendane korice limuna.
3. Korak: Slaganje pite
Podmažite pleh uljem. Svaku koru zgužvajte rukama kao harmoniku i slažite u pleh. Između slojeva dodajte malo fila od maka i višanja.
Nastavite dok ne potrošite sve kore i fil.
4. Korak: Prelivanje
Ravnomjerno prelijte cijelu pitu pripremljenom smjesom od mlijeka i jaja.
5. Korak: Pečenje pite
Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35–45 minuta, dok pita ne postane zlatna i mirisna. Neka se ohladi 10–15 minuta i pospite šećerom u prahu.
(Stvar ukusa/Mondo)