Stari komad koji je nekada bio praktično rješenje za svakodnevni život sada postaje dekorativni dragulj u modernim kuhinjama.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Hoosier kredenac nekada je bio simbol moderne i lepo uređene kuhinje, a danas se vraća kao omiljeni vintidž detalj.

Prepoznatljiv po zatvorenom donjem dijelu, otvorenoj radnoj površini i zastakljenim policama, spajao je praktičnost i eleganciju.

Danas ga dizajneri ponovo uvode u moderne domove jer donosi toplinu, karakter i dodatni prostor za odlaganje.

Da li se sjećate čuvenog kuhinjskog kredenca sa zatvorenim donjim, otvorenim srednjim i zastakljenim gornjim delom?

Legendarni "Hoosier" kredenac najčešće se prodavao u prelijepoj pastelnoj zelenoj nijansi i pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka bio je svojevrsni simbol dobrog ukusa i moderno opremljene kuhinje ili trpezarije.

Stakleni dio služio je da se izlože najljepše šolje, čajnici i čaše koje su se iznosile samo za specijalne goste i prilike, dok je središnji dio mogao da posluži kao praktična "mini kuhinja".

Nekoliko decenija kasnije, ovaj kredenac ponovo privlači pažnju ljubitelja vintidž i rustičnog stila kao spoj nostalgije i funkcionalnosti.

Dizajneri ga sve češće uklapaju u savremene enterijere - od kuhinja u stilu seoske kuće do minimalističkih prostora kojima je potreban upečatljiv detalj, a obnovljeni modeli sa originalnim metalnim ručkama, staklenim vratima i patiniranim drvetom daju prostoru toplinu i karakter.

Kuhinjski kredenac ponovo je popularan iz nekoliko razloga:

pruža dodatni prostor za odlaganje u malim kuhinjama

unosi vintage šarm i osećaj domaćinske atmosfere

može da se koristi kao šank, ostava, kutak za kafu ili radna površina

uklapa se u trend povratka prirodnih materijala i starinskog namještaja

Vidi opis Bio je simbol dobrog ukusa pedesetih, a sada se vraća u moderne kuhinje: Ovaj starinski ormarić svi žele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Za razliku od jednoličnih modernih kuhinjskih elemenata, rustični kredenac ima priču i ličnost - upravo ono što mnogi danas traže u uređenju doma.