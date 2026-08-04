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Bio je simbol dobrog ukusa pedesetih, a sada se vraća u moderne kuhinje: Ovaj starinski ormarić svi žele

Bio je simbol dobrog ukusa pedesetih, a sada se vraća u moderne kuhinje: Ovaj starinski ormarić svi žele

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Stari komad koji je nekada bio praktično rješenje za svakodnevni život sada postaje dekorativni dragulj u modernim kuhinjama.

Stari kuhinjski kredenci se vraćaju u modu Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Hoosier kredenac nekada je bio simbol moderne i lepo uređene kuhinje, a danas se vraća kao omiljeni vintidž detalj.
  • Prepoznatljiv po zatvorenom donjem dijelu, otvorenoj radnoj površini i zastakljenim policama, spajao je praktičnost i eleganciju.
  • Danas ga dizajneri ponovo uvode u moderne domove jer donosi toplinu, karakter i dodatni prostor za odlaganje.

Da li se sjećate čuvenog kuhinjskog kredenca sa zatvorenim donjim, otvorenim srednjim i zastakljenim gornjim delom?

Legendarni "Hoosier" kredenac najčešće se prodavao u prelijepoj pastelnoj zelenoj nijansi i pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka bio je svojevrsni simbol dobrog ukusa i moderno opremljene kuhinje ili trpezarije.

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Stakleni dio služio je da se izlože najljepše šolje, čajnici i čaše koje su se iznosile samo za specijalne goste i prilike, dok je središnji dio mogao da posluži kao praktična "mini kuhinja".

Nekoliko decenija kasnije, ovaj kredenac ponovo privlači pažnju ljubitelja vintidž i rustičnog stila kao spoj nostalgije i funkcionalnosti.

Dizajneri ga sve češće uklapaju u savremene enterijere - od kuhinja u stilu seoske kuće do minimalističkih prostora kojima je potreban upečatljiv detalj, a obnovljeni modeli sa originalnim metalnim ručkama, staklenim vratima i patiniranim drvetom daju prostoru toplinu i karakter.

Kuhinjski kredenac ponovo je popularan iz nekoliko razloga:

  • pruža dodatni prostor za odlaganje u malim kuhinjama
  • unosi vintage šarm i osećaj domaćinske atmosfere
  • može da se koristi kao šank, ostava, kutak za kafu ili radna površina
  • uklapa se u trend povratka prirodnih materijala i starinskog namještaja

Za razliku od jednoličnih modernih kuhinjskih elemenata, rustični kredenac ima priču i ličnost - upravo ono što mnogi danas traže u uređenju doma.

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Tagovi

uređenje doma kuhinja retro

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