logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prelijep mali stan od 36 kvadrata: Sobe su san snova, u trpezariji samo ima jedan problem

Prelijep mali stan od 36 kvadrata: Sobe su san snova, u trpezariji samo ima jedan problem

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Osvojiće vas ovaj mali stan od 36 kvadrata!

Mali stan od 36 kvadrata Izvor: Youtube / Claudia Albertini Arquitetos Associados
  • U stanu od 36 kvadrata primenjena su brojna pametna rješenja, a ugrađeni kuhinjski uređaji i efektna granitna radna površina daju ulaznoj zoni eleganciju.
  • Lagani stakleni sto i taburei služe kao jednostavna trpezarija.
  • Toplinu i dinamiku u dnevni boravak unose drveni paneli sa finim reljefom, dok veliki ugradni plakari sa staklenim frontovima u skrivenoj spavaćoj sobi vizuelno povećavaju prostor.

U malom stanu od 36 kvadrata ostvarene su brojne dizajnerske ideje važne ne samo za estetiku već i za funkcionalnost prostora.

Već sa ulaza pruža se jasan pogled na kuhinju koja maksimalno koristi prostor. Ugrađeni uređaji, rerna koja služi i kao mikrotalasna i frižider vešto sakriven iza frontova štede svaki milimetar, dok granitna radna površina obezbeđuje izuzetnu otpornost na svakodnevno habanje.

Pošto za klasičnu trpezariju nije bilo mesta, arhitekti su pronašli genijalno rješenje: lagani stakleni sto sa metalnom nogarom u obliku slova "T" vizuelno ne opterećuje prostor. Uz njega idu jednostavni taburei: jedan tokom dana služi za sjedenje, a uveče se pretvara u produžetak sofe za opuštanje uz televizor. Druga dva su manja i premještaju se uz kafe-stočić.

Jedina mana je, možda, što oštre ivice četvrtaste staklene površine mogu biti opasne, pa je trpezarijski sto mogao biti i okrugao – bezbjednije i funkcionalnije za svakodnevnu upotrebu.

Izvor: Youtube / Claudia Albertini Arquitetos Associados

Dnevni boravak se prirodno nastavlja u zonu za odmor, gde drveni paneli sa finim reljefom unose toplinu i dinamiku u enterijer. Iza diskretnih vrata krije se odvojena spavaća soba skromnih dimenzija, ali opremljena velikim ugradnim plakarima sa staklenim frontovima koji vizuelno šire prostor. Uz sobu se nalazi i mala tehnička terasa koja se može, po potrebi, i priključiti sobi.

Kupatilo prati istu logiku uštede prostora, sa čistim linijama, ugradnim sanitarijama i neutralnim tonovima. Pogledajte u galeriji slika kako su u ovom stanu dobro isplanirani i osmišljeni svi detalji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma mali stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA