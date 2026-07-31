Prelijep mali stan od 36 kvadrata: Sobe su san snova, u trpezariji samo ima jedan problem

Osvojiće vas ovaj mali stan od 36 kvadrata!

Izvor: Youtube / Claudia Albertini Arquitetos Associados

U stanu od 36 kvadrata primenjena su brojna pametna rješenja, a ugrađeni kuhinjski uređaji i efektna granitna radna površina daju ulaznoj zoni eleganciju.

Lagani stakleni sto i taburei služe kao jednostavna trpezarija.

Toplinu i dinamiku u dnevni boravak unose drveni paneli sa finim reljefom, dok veliki ugradni plakari sa staklenim frontovima u skrivenoj spavaćoj sobi vizuelno povećavaju prostor.

U malom stanu od 36 kvadrata ostvarene su brojne dizajnerske ideje važne ne samo za estetiku već i za funkcionalnost prostora.

Već sa ulaza pruža se jasan pogled na kuhinju koja maksimalno koristi prostor. Ugrađeni uređaji, rerna koja služi i kao mikrotalasna i frižider vešto sakriven iza frontova štede svaki milimetar, dok granitna radna površina obezbeđuje izuzetnu otpornost na svakodnevno habanje.

Pošto za klasičnu trpezariju nije bilo mesta, arhitekti su pronašli genijalno rješenje: lagani stakleni sto sa metalnom nogarom u obliku slova "T" vizuelno ne opterećuje prostor. Uz njega idu jednostavni taburei: jedan tokom dana služi za sjedenje, a uveče se pretvara u produžetak sofe za opuštanje uz televizor. Druga dva su manja i premještaju se uz kafe-stočić.

Jedina mana je, možda, što oštre ivice četvrtaste staklene površine mogu biti opasne, pa je trpezarijski sto mogao biti i okrugao – bezbjednije i funkcionalnije za svakodnevnu upotrebu.

Izvor: Youtube / Claudia Albertini Arquitetos Associados

Dnevni boravak se prirodno nastavlja u zonu za odmor, gde drveni paneli sa finim reljefom unose toplinu i dinamiku u enterijer. Iza diskretnih vrata krije se odvojena spavaća soba skromnih dimenzija, ali opremljena velikim ugradnim plakarima sa staklenim frontovima koji vizuelno šire prostor. Uz sobu se nalazi i mala tehnička terasa koja se može, po potrebi, i priključiti sobi.

Kupatilo prati istu logiku uštede prostora, sa čistim linijama, ugradnim sanitarijama i neutralnim tonovima. Pogledajte u galeriji slika kako su u ovom stanu dobro isplanirani i osmišljeni svi detalji.