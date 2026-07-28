Zbogom dosadnom namještaju, komad iz 90-ih je totalni hit: Evo kako da ga uklopite u enetrijer, a da ne izgleda kič

Popularnost rustične estetike vratila je u modu slojevito uređenje, bogate dezene i tople boje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dnevne sobe u kojima dominiraju bež, siva i bela polako odlaze u prošlost. Sve više dizajnera okreće se toplijim i upečatljivijim enterijerima inspirisanim domovima iz devedesetih godina, pa se među najvećim trendovima za 2026. ponovo izdvajaju cvjetne sofe.

Nekada rezervisane za tradicionalne enterijere, danas postaju efektan detalj koji se lako uklapa i u savremene domove.

Kako uklopiti cvjetnu sofu u moderan enterijer

1. Inspirisani rustičnim stilom

Popularnost rustične estetike vratila je u modu slojevito uređenje, bogate dezene i tople boje. Cvjetna sofa tako može da postane glavni detalj u prostoriji i unese mnogo više živosti nego jednobojni komad namještaja kakvi su do sada bili najpopularniji.

2. Obratite pažnju na boje i oblik

Izaberite jednu ili dve nijanse sa dezena i ponovite ih kroz jastuke, zavjese ili dekoraciju. Moderne, jednostavne linije sofe učiniće da dezen izgleda savremenije, dok previše ukrašeni modeli mogu da djeluju zastarjelo.

3. Birajte dezen koji vam se zaista dopada

Veliki cvjetni motivi ostavljaju moderniji utisak, dok sitni cvjetići više podsjećaju na klasične enterijere. Najvažnije je da vas dezen privuče na prvi pogled, jer će upravo on odrediti karakter prostora.

4. Kombinujte cvjetove sa drugim šarama

Prugasti, karirani ili jednobojni tekstil odlično se slaže sa cvetnim dezenima. Umjesto da cijeli prostor bude u istom stilu, neka cvjetna sofa bude upečatljiv detalj oko kojeg ćete graditi ostatak enterijera.

5. Napravite kontrast

Kako prostor ne bi izgledao staromodno, spojite cvjetnu sofu sa savremenom rasvjetom, jednostavnim klub-stolom i modernim komadima namještaja. Upravo kontrast starog i novog daje enterijeru svjež izgled.

6. Uvedite prirodne materijale

Tepih od jute, lanene zavjese ili stočić od prirodnog drveta savršeno će se uklopiti uz cvjetni dezen i spriječiti da prostor djeluje prenatrpano.

7. Ne ograničavajte se jednim stilom

Cvetna sofa nije rezervisana samo za rustične ili klasične domove. Jednako dobro funkcioniše u modernim, primorskim ili eklektičnim enterijerima, jer povezuje različite boje i teksture.

8. Birajte ono što volite

Dizajneri poručuju da je najljepši dom onaj koji odražava ličnost vlasnika. Ako vas cvjetna sofa ili fotelja obraduje svaki put kada je pogledate, svakako vredi više od savršeno usklađenog prostora koji nema karakter.