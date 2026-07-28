Zaboravite na tajlandsku, stiže pačja masaža: Neobičan wellness tretman iz Vijetnama koji je zaludio turiste

Mnogi turisti u Vijetnam putuju samo zbog, vjerovali ili ne, pačje masaže. Ovo jedinstveno iskustvo možete da isprobate na jednoj seoskoj farmi, a kažu da je djelotvornija za psihu nego za tijelo.

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Odmor je vrijeme za uživanje i opuštanje od svakodnevnog stresa, pa su na mnogim turističkim destinacijama neizostavan dio ponude i masažni centri. Ipak, pokrajina Kvang Bin u Vijetnamu nudi opciju jedne neobične masaže patkama.

Zašto je masaža korisna?

Masaža je jedan od najboljih načina za opuštanje i beg od svakodnevnog stresa. Podrazumijeva niz tehnika kojima se rukama, nogama ili posebnim pomagalima istežu, pokreću i opuštaju mišići i zglobovi. Već vijekovima se koristi u medicini, posebno u rehabilitaciji, terapiji i kozmetici. Osim što pruža osjećaj prijatnosti i opuštenosti, masaža može da poboljša i kvalitet sna i da doprinese boljem opštem stanju organizma.

Pored ublažavanja bola i napetosti, masaža podstiče cirkulaciju krvi i smanjuje napetost mišića. Kod osoba koje imaju povišen krvni pritisak, može da dovede do njegog snižavanja, dok istovremeno povećava i lučenje endorfina, hormona sreće. Takođe, ona pomaže organizmu da brže eliminiše mlečnu i mokraćnu kiselinu, zbog čega se mišići lakše oporavljaju nakon napora.

Masaža se može izvoditi uz pomoć različitih pomagala. Iako se najčešće obavlja rukama, pojedini tretmani koriste zagrijano kamenje, ljekovito bilje, drvene alatke ili savremene masažne aparate.

U Vijetnamu je pomagalo - jato pataka

Posjetioci koji žele da iskuse masažu patkama najpre dobijaju šaku hrane za patke. Domaćin ih zatim vodi do jata od desetak ili više pataka, nakon čega mogu da izaberu masažu ruku ili stopala.

Ako se odluče za ruke, hranu drže na skupljenim dlanovima, kako bi patke mogle da je kljucaju. Za masažu stopala, hrana se prosipa oko nogu, pa patke dolaze da je pojedu. Njihovi dodiri kljunovima dok kljucaju hranu stvaraju prijatno golicanje koje opušta mišiće šaka i stopala.

Ko se dosjetio ove ideje?

Jedinstvenu uslugu osmislila je farma Duck Stop, koja se nalazi u blizini Nacionalnog parka Fong Nja Ke Bang. Njen vlasnik je Tran Van Kvin, momak koji je imao svega dvadeset godina kada je pokrenuo ovaj projekat.

Tran Van Kvin želeo je mesto na kojem će uzgajati patke, bivole i kokoške, te je tako osnovao farmu. Međutim, strani turisti koji su prolazili pored farme često su zastajali kako bi fotografisali životinje i iskazali svoje oduševljenje seoskim ambijentom u Vijetnamu, pa je vlasnik odlučio da razvije ideju i farmu pretvori u turističku atrakciju kakva je danas.

Na farmi danas živi oko 120 pataka koje su smještene u prostoru nazvanom "Pačji raj".

Nije efikasna kao klasična masaža, ali za psihu može da učini "čuda"

Iako masaža patkama, sa fizičkog aspekta, nema jednako dobre benefite kao klasična masaža, ona pruža mnogo više od samog opuštanja jer donosi zabavu, smijeh i jedinstveno iskustvo.

Za ljude koji dolaze iz velikih gradova, to je prilika da upoznaju jednostavnu svakodnevicu vijetnamskog sela, družeći se sa jednom od njihovih najprepoznatljivijih domaćih životinja.

Zadovoljstvo je obostrano

Posjetioci ističu da je osoblje na farmi ljubazno i uvijek spremno da pomogne gostima kako da pravilno postupaju sa patkama da bi životinje bile bezbjedne i da bi iskustvo bilo prijatno za obje strane.

Za one koji se pitaju da li je riječ o iskorišćavanju životinja, vlasnici naglašavaju da su patke dobro uhranjene, zdrave i da žive u odličnim uslovima, padruženje sa turistima za njih ne predstavlja stres.

Tu nije kraj ponudi

Pačja masaža nije jedina atrakcija na Duck Stop farmi. Osim hranjenja pataka i krajnje nesvakidašnje masaže, jedna od najpopularnijih aktivnosti je i tzv. "vođa pataka".

Učesnici dobijaju kutiju punu hrane za patke, koja odmah privuče cijelo jedno jato. Dok u jednoj ruci drže kutiju, drugom uzimaju malo hrane i trče po dvorištu, dok ih desetine pataka prate svojim kratkim nogama. Upravo ovaj komičan i simpatičan prizor, dok se posjetioci oprobavaju kao "pačje poglavice", jedan je od razloga zbog kojih ova farma ostaje u sećanju gotovo svakom posjetiocu.

Da li biste i vi isprobali pačju masažu?

(MONDO)