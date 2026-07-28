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Odlazak jedne od najvećih diva: Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana

Odlazak jedne od najvećih diva: Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Proslavljena umjetnica Olivera Katarina sahranjena je u Aleji zaslužnih građana

Sahranjena Olivera Katarina Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuvena jugoslovenska umetnica, Olivera Katarina preminula je u 87. godini života, a danas je sahranjena na Novom groblju u Beogradu. Glumica je iza sebe ostavila sina Maneta Šakića koji je na sahrani bio neutješan.

Olivera Katarina je ispraćena na večni počinak u Aleji zaslužnih građana, a počivaće kraj Andrije Bajića i legende košarke Duška Vujoševića.

Inače, na sahrani umetnice pojavilo se svega nekolicina kolega Olivere Katarine, a na večni počinak ispratili su je mahom članovi porodice i prijatelji.

Posljednja želja Olivere Katarine

Olivera Katarina, velika umjetnica, čiji je lik i djelo obiležio kinematografiju bivše Jugoslavije, u jednom od svojih intervjua otkrila je da ne želi raskošan ispraćaj, kao i da ne želi govor na sahrani.

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Olivera Katarina

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