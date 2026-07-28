Proslavljena umjetnica Olivera Katarina sahranjena je u Aleji zaslužnih građana

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuvena jugoslovenska umetnica, Olivera Katarina preminula je u 87. godini života, a danas je sahranjena na Novom groblju u Beogradu. Glumica je iza sebe ostavila sina Maneta Šakića koji je na sahrani bio neutješan.

Vidi opis Odlazak jedne od najvećih diva: Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Olivera Katarina je ispraćena na večni počinak u Aleji zaslužnih građana, a počivaće kraj Andrije Bajića i legende košarke Duška Vujoševića.

Inače, na sahrani umetnice pojavilo se svega nekolicina kolega Olivere Katarine, a na večni počinak ispratili su je mahom članovi porodice i prijatelji.

Vidi opis Odlazak jedne od najvećih diva: Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Stafan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Posljednja želja Olivere Katarine

Olivera Katarina, velika umjetnica, čiji je lik i djelo obiležio kinematografiju bivše Jugoslavije, u jednom od svojih intervjua otkrila je da ne želi raskošan ispraćaj, kao i da ne želi govor na sahrani.