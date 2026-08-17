Potpuni šok desio se proteklog vikenda na prestižnoj aukciji u Kaliforniji.

Izvor: Ferrari

Prvi proizvedeni primjerak Ferrari električnog automobila prodat je na aukciji za nevjerovatnih 40 miliona dolara. U pitanju je iznos čak 60 puta veći od njegove početne cijene od 640.000 dolara.

Ekskluzivni model, nazvan Ferrari Luce, iza čijeg dizajna stoji bivši šef dizajna kompanije Apple Džoni Ajv, ponuđen je u sklopu događaja Monterey Car Week pod oznakom "Broj šasije 0".

Ovaj unikatni primjerak odlikuje polumat bijela boja od sedefa, crni krov i enterijer presvučen specijalnom metalik kožom izrađenom od vrhunskih švajcarskih sirovina.

Sav novac prikupljen od ove istorijske prodaje otišao je u humanitarne svrhe The Ferrari fondacije, koja finansira istraživanje i podizanje svijesti o poprečnom mijelitisu, rijetkom i teškom oboljenju kičmene moždine.

Astronomski iznos od 40 miliona dolara stigao je nakon mjeseci žestokih kontroverzi koje su pratile sam projekat.

Kada je prvi put predstavljen u maju, futuristički i neobičan izgled ovog električnog automobila podijelio je javnost i izazvao oštre kritike vjernih obožavalaca italijanskog brenda.

Vidi opis Prvi električni Ferrari prodat za 40 miliona dolara: Model koji je podijelio svijet napravio čudo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ferrari Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ferrari Br. slika: 9 9 / 9 AD

Talas nezadovoljstva navijača i investitora doveo je ubrzo do pada deonica kompanije na berzi, kao i do smjene glavnog šefa za marketing italijanskog giganta.

Ipak, uprkos negativnim komentarima na račun dizajna, Ferrari je uspio da preokrene situaciju na tržištu. Italijanski proizvođač je u drugom kvartalu zabilježio skok profita od 10 odsto, dok su sve narudžbine za model Luce unaprijed rasprodate sve do 2027. godine.

Inače, ovaj Ferrari nije bio jedini koji je dostigao vrtoglavu cifru proteklog vikenda. Apsolutni rekorder aukcije u Kaliforniji bio je istorijski Shelby Daytona Coupe iz 1964. godine, koji je prodat za skoro 43 miliona dolara.