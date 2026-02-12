Ferrari je potvrdio da se njegov prvi električni automobil zove Luce, a za minimalistički enterijer bio je zadužen Džoni Ajv, dizajner iPhona.

Izvor: Ferrari

Ferrari je godinama odolijevao elektrifikaciji, ali sada je potvrdio ime svog prvog električnog automobila. Zvaće se Luce, a njegov enterijer potpisuje čovjek koji je dizajnirao iPhone.

Ime Luce u prevodu znači svjetlost ili prosvjetljenje. Za električni superautomobil to je snažna poruka. Ipak, Ferrari ne vidi struju kao cilj, već kao sredstvo da unaprijedi iskustvo vožnje.

Za kabinu je zadužen Džoni Ajv, dugogodišnji dizajner u Apple-u i dizajner uređaja kao što su iPhone, iPod i iPad. Nakon odlaska iz Kupertina 2019. godine, Ajv je osnovao studio LoveFrom zajdeno sa dizajnerom Markom Njusonom. Upravo preko tog studija sada sarađuje sa Ferrarijem.

Kreativni tim studija LoveFrom uključen je u sve faze razvoja modela Luce, a ova nesvakidašnja saradnja šalje jasnu poruku: Ferrari želi spoj tradicije i radikalne inovacije.

Izvor: Ferrari

Za sada je prikazan samo enterijer, a dizajn kabine postavljen je kao temelj filozofije čitavog automobila. Unutrašnjost je minimalistička i gotovo puristička. Fokus je na ergonomiji i osnovnim principima vožnje.

Ako ste očekivali zidove ekrana i more dodirnih komandi, slijedi iznenađenje.

Svi kontrolni elementi su fizički i mehanički. Instrument tabla, centralna konzola i kontrolni panel jasno su razdvojeni. Ipak, sve je logično orijentisano ka vozaču i ključnim tačkama interakcije.

Ispred vozača je trokraki volan sa komandama za pokazivače pravca, brisače i mijenjanje režima vožnje. Sa desne strane nalazi se info ekran. Klimatizacija ima zasebne mehaničke komande, bez oslanjanja na dodatne dodirne površine.

Vidi opis Ferrari otkrio kako je nazvao svoj prvi električni auto i pokazao kabinu: Enterijer potpisuje dizajner iPhone-a Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ferrari Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Ferrari Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Ferrari Br. slika: 16 16 / 16

Veliku ulogu ima aluminijum. Koristi se 100 odsto reciklirana legura, obrađivana iz punih blokova uz naprednu CNC tehnologiju. Nakon obrade, materijal prolazi proces anodizacije koji stvara ultratanku mikrostrukturu sa heksagonalnim ćelijama.

Rezultat je izdržljiv materijal sa finom mikro teksturom i dugotrajnom postojanošću boje. Uz to je upotrebljeno precizno obrađeno Corning Fusion 5 Glass staklo, izuzetno otporno na ogrebotine. Plastiku ovdje nećete lako pronaći, a već na prvi pogled impresionira i preciznost sklapanja, sa tolerancijama koje se mjere u milimetrima.

Predstavljanje enterijera je druga od tri faze premijere modela Luce. Prva faza održana je u oktobru 2025. godine i fokusirala se na tehnologiju. Kompletno otkrivanje, uključujući spoljašnji dizajn, zakazano je za maj ove godine u Italiji.