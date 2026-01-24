Ferari predstavio bolid SF-26 za novu sezonu u Formuli 1

Ekipa Ferari predstavila je danas novi bolid SF-26 za novu sezonu u šampionatu Formule 1 na stazi Fjorano u Italiji, a prve krugove vozio je sedmostruki svjetski šampion Luis Hamilton.

Ferari pokušava da se oporavi od prošle sezone u kojoj nije ostvario nijednu pobjedu. To je bila debitantska sezona Hamiltona u italijanskoj ekipi, a jedan od najboljih vozača svih vremena je prvi put u karijeri završio sezonu bez pobjede.

U novoj sezoni važiće nova tehnička pravila, uz promijenjenu šasiju i motor, ali se čini da su zbog razočaravajuće prošle sezone, očekivanja sada umanjena, prenijele su svjetske agencije.

Hamilton je rekao da će nova sezona biti veliki izazov i da je rad na novom bolidu koji je Ferari proizveo bio fascinantan.

"To će biti izuzetno važna godina sa tehničke perspektive gdje će vozač imati centralnu ulogu upravljanja energijom, razumijevanju novih sistema i doprinosu razvoja automobila", rekao je Hamilton.

U sklopu promjene važiće novo pravilo 50-50, podjela između motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i električne strane hibridnih motora. Bolidi će imati aktivnu aerodinamiku, kako bi se omogućio dovoljan oporavak energije za bateriju, upotreba potpuno drživog goriva je obavezna, a automobili i gume su manji.

"Ova godina predstavlja ogroman izazov za svakoga, vjerovatno najveća promjena propisa koje sam doživio u karijeri. Kada počinje nova era sve se vrti oko razvoja, rasta kao tima i kretanja napred u istom smjeru", dodao je 41-godišnji britanski vozač.

Njegov timski kolega Šarl Lekler voziće novi bolid u toku dana na Ferarijevoj privatnoj stazi u blizini Maranela.

"Novi propisi zahtijevaju još veći nivo pripreme, posebno za nas vozače. Ima mnogo novih sistema koje treba razumjeti, zbog čega smo bili intenzivno uključeni od ranih faza razvoja projekta. Upravljanje energijom i pogonska jedinica će biti među najznačajnijim aspektima, fascinantan izazov koji će od vozača zahtijevati da se brzo adaptiraju, oslanjajući se više na instinkt na početku, a zatim sve više na precizne podatke", naveo je Lekler.

Direktor ekipe Fred Vaser rekao je da je "Ferari ujedijeniji nego ikad".

"Ovaj automobil je rezultat ogromnog timskog truda i predstavlja početak potpuno novog putovanja, izgrađenog oko različitih pravila koja neizbježno donose brojne nepoznanice. Tim je složniji i jedinstveniji nego ikad dok idemo ka novoj sezoni", naveo je on.

Prva predsezonska testiranja bez prisustva javnosti obaviće se od 26. do 30. januara u Barseloni, a zatim slijede testiranja u Bahreinu, od 11. do 13. februara i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Ferrari have unveiled their 2026 challenger, the SF-26 ✨#F1pic.twitter.com/WADP5yXZIm — Formula 1 (@F1)January 23, 2026

