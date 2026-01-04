Ćerka podijelila do sada neviđenu sliku Mihaela Šumahera: "Najbolji zauvijek, srećan rođendan tata"

Mihael Šumaher je i dalje pod velom tajne, a njegova ćerka Đina sada je podijelila sliku iz djetinjstva na kojoj je nasmijana sa ocem.
Na rođendan Mihaela Šumahera oglasila se njegova porodica. Ćerka Đina izbacila je na svoje društvene mreže do sada nepoznatu i neviđenu fotografiju sa ocem.
Tu se vide nasmijani Mihael sa suprugom Korinom,. ali i sa ćerkom Đinom i sinom Mikom koji je kasnije takođe postao vozač Formule 1. "Najbolji zauvijek, srećan rođendan tata", napisala je Đina Šumaher. Pogledajte koju fotografiju je podijelila Đina Šumaher:
Šta se desilo sa Mihaelom Šumaherom?
Najveći vozač u istoriji Formule 1 je doživio nesreću na skijanjju na francuskim Alpima 29. decembra 2013. godine. Od tada niko nije vidio ni čuo njega u javnosti, a u kakvom se stanju nalazi zna samo njegova najuža porodica i nekoliko najbližih prijatelja.
Za to je najzaslužnija njegova supruga Korina. Ona se stara da informacije ne "cure", a bilo je svakakvih pokušaja ucjene porodice i dobijanja slika Šumahera.
"Mihael je drugačiji, ali je i dalje sa nama", rekla je Korina Šumaher o svom suprugu, a nešto slično smo čuli i od nekoliko prijatelja. Šta to znači? Možda nikada nećemo saznati.
(MONDO)
BONUS VIDEO: