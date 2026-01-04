logo
Ćerka podijelila do sada neviđenu sliku Mihaela Šumahera: "Najbolji zauvijek, srećan rođendan tata"

Ćerka podijelila do sada neviđenu sliku Mihaela Šumahera: "Najbolji zauvijek, srećan rođendan tata"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mihael Šumaher je i dalje pod velom tajne, a njegova ćerka Đina sada je podijelila sliku iz djetinjstva na kojoj je nasmijana sa ocem.

Cerka mihaela sumahera podijelila nevidjenu sliku Izvor: OLIVER MULTHAUP / AFP / Profimedia

Na rođendan Mihaela Šumahera oglasila se njegova porodica. Ćerka Đina izbacila je na svoje društvene mreže do sada nepoznatu i neviđenu fotografiju sa ocem.

Tu se vide nasmijani Mihael sa suprugom Korinom,. ali i sa ćerkom Đinom i sinom Mikom koji je kasnije takođe postao vozač Formule 1. "Najbolji zauvijek, srećan rođendan tata", napisala je Đina Šumaher. Pogledajte koju fotografiju je podijelila Đina Šumaher:

Šta se desilo sa Mihaelom Šumaherom?

Najveći vozač u istoriji Formule 1 je doživio nesreću na skijanjju na francuskim Alpima 29. decembra 2013. godine. Od tada niko nije vidio ni čuo njega u javnosti, a u kakvom se stanju nalazi zna samo njegova najuža porodica i nekoliko najbližih prijatelja.
Za to je najzaslužnija njegova supruga Korina. Ona se stara da informacije ne "cure", a bilo je svakakvih pokušaja ucjene porodice i dobijanja slika Šumahera.

"Mihael je drugačiji, ali je i dalje sa nama", rekla je Korina Šumaher o svom suprugu, a nešto slično smo čuli i od nekoliko prijatelja. Šta to znači? Možda nikada nećemo saznati.

(MONDO)

Tagovi

Mihael Šumaher Formula 1

