Emotivna ispovijest o Mihaelu Šumaheru: "Jasno mi je, nikada ga više neću vidjeti"

Jedan od prijatelja Mihaela Šumahera Ričard Hopkins smatra da više nikada neće vidjeti Nijemca.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Mihael Šumaher je već godinama enigma. Otkako je imao strašnu nesreću na skijanju u Francuskim Alpima 2013. godine malo se zna o njemu i njegovom stanju, a jedan od prijatelja legendarnog vozača sada je izašao u javnost.

Ričard Hopkins koji je radio kao visoki funkcioner timova Red Bula i Meklarena je blizak Mihaelov prijatelj, ali sada je istakao da sumnja da će Nijemca ikada ponovo videti. Za sada se zna da osim najbliže porodice Šumahera mogu da vide samo Ros Braun, Žan Tod i nekoliko njegovih najbližih saradnika iz vremena Formule 1.

"Nisam ništa čuo o njemu u skorije vrijeme. Koliko znam brigu o njemu vodi jedan finski ljekar. Mislim da nikada više neću vidjeti Mihaela. Neprijatno mi je da pričam o njegovom stanju jer se sve drži u tajnosti i porodica je u pravu što je to tako. Ja mogu da pričam o nekim stvarima, ali nisam dio tog užeg kruiga. Nisam ni Žan Tod ni Ros Braun ni Gerhard Berger. Oni posjećuju Mihaela, ja sam daleko od toga", rekao je Hopkins.

Pitali su ga da i je pričao sa nekim ko je vidio Šumahera, a on je naglasio da čak i da zna nešto to ne bi rekao javno.

"Ne mogu da kažem da sam baš najbolji prijatelj sa Todom, Rosom ili Gerhardom. Mislim da čak i da ste najbolji prijatelj nekoga od njih i ako bi ih napili sa mnogo crnog vina ne vjerujem da bi se otvorili i ispričali vam. Mislim da je to poštovanje koje gaje prema Mihaelu i zbog toga ne pričaju o tome. Tako porodica želi da bude i oni to poštuju. Čak i da znam nešto, porodica bi se razočarala kada bih to rekao", naglasio je on.

