Monako srušio Real: Dobra partija Nedovića, šta se dešava sa Hezonjom?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Košarkaši Monaka slavili su na domaćem terenu protiv Real Madrida i ostali u plej-of zoni.

Monako savladao Real dobra partija Nedovića Izvor: Laurent Coust / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Nemanja Nedović imao je zapažen učinak u pobjedi Monaka protiv Real Madrida 100:95, u okviru 18. kola Evrolige. Srpski bek postigao je 12 poena i tri skoka za 17 minuta na terenu.

Ono što raduje su Nedovićeve posljednje dvije partije, pošto je propustio šest utakmica zbog povrede. "Kneževi" su vodile praktično tokom tri četvrtine, imali su maksimalnih +13, da bi "kraljivi" uspjeli da zakuvaju i pred posljednjih 10 minuta košarke stignu do potpunog egala 70:70. Ipak, uslijedila je nova serija domaćih koji ubrzo vraćaju dvocifrenu prednost, a vremena za potencijalni preokret nije bilo.

Okobo je predvodio Monako sa 22 poena, Džejms je dodao 14, po 12 su postigli Nedović i Strazel, dok je Mirotić bio među dvocifrenima sa 10 poena. Na drugoj strani Kampaco je prednjačio 28 poena, 5 skokova i 10 asistencija, dok je Tavares imao 21 poen i 11 skokova. Jako mali doprinos dao je Mario Hezonja koga Španci često kritikuju u posljednje vreme, ostao je na samo šest poena.

Tagovi

Nemanja Nedović KK Monako Evroliga KK Real Madrid

