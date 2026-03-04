Grafičar na Marakani do istorijskog uspjeha: Drama, penali i pobjeda filijale Zvezde za polufinale Kupa

Grafičar je pobijedio Mačvu na Marakani i prošao u polufinale Kupa poslije penal serije.

Grafičar je napravio istorijski uspjeh i prošao u polufinale Kupa Srbije. Na "Marakani" je pobijedio Mačvu poslije boljeg izvođenja penala u penal seriji. Sve tri utakmice u četvrtfinalu riješene su poslije izvođenja jedanaesteraca. Filijala Crvene zvezde ostvarila je nevjerovatan rezultat.

Počelo je autogolom Nikole Jovanovića u 14. minutu i tako je Grafičar poveo. Međutim, već u 20. minutu je Marko Nikolić izjednačio. Bilo je šansi na obje strane, nešto bolji bio je Grafičar, ali nije bilo novih golova. To je značilo da se pitanje pobjednika rešava u penal seriji.

Tamo je počelo promašajem Vukojevića iz Grafičara. Naredni izvođači bili su sigurni na obje strane, za Mačvu Nikolić, Ergelaš i Milanović, za Grafičar Ilić i Jevremović. Mačva je imala veliku šansu da prođe dalje, ali je nije iskoristila.

Pejović je prvi igrač iz Mačve koji nije iskoristio jedanaesterac, a Ranković je zatim postigao gol i vratio stvari na "nulu". Tada je sav pritisak bio na kapitenu gostiju Ristivojeviću koji je poslao loptu daleko preko prečke i to je značilo da veliko slavlje Grafičara može da počne. I to duplo slavlje pošto je i treneru ekipe Marku Neđiću danas rođendan.

Podsjetimo, u polufinale Kupa prošli su Vojvodina, Jedinstvo Ub i Grafičar. Posljednji učesnik biće poznat u četvrtak poslije duela Novog Pazara i Crvene zvezde.