Jedinstvo poslije penala stiglo do istorijskog uspjeha: Preokret, crveni karton i gol u 93. minutu za polufinale Kupa

Jedinstvo poslije penala stiglo do istorijskog uspjeha: Preokret, crveni karton i gol u 93. minutu za polufinale Kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jedinstvo sa Uba plasiralo se u polufinale Kupa Srbije

FK Jedinstvo Ub u polufinalu Kupa Srbije Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Jedinstvo sa Uba plasiralo se u polufinale Kupa Srbije, nakon što je na domaćem terenu, a nakon penala, tim Uroša Matića bio bolji od Zemuna 6:5. Susret je završen neriješenim rezultatom 2:2, pa je pobjednik odlučen sa bijele tačke i drame u završnici.

Spektakularan meč u četvrtfinalu Kupa Srbije sačekao je navijače. Jedinstvo je stiglo do istorijskog uspjeha i plasiralo se u polufinale i to poslije meča koji je donio mnogo drame. Prvo poluvrijeme proteklo je mirno, pošto nakon gola Vasilija Bakića za vođstvo gostiju nije bilo mnogo promjena i akcija, a onda je uslijedilo dinamično drugo poluvrijeme.

Treneri oba tima su izmjenama pokušali da promijene ritam, strijelac prvog gola je u 52. minutu morao van terena zbog crvenog kartona, a onda je u 77. minutu stiglo i izjednačenje. Dušan Lišanin je bio strijelac gola za Jedinstvo i to sa gotovo 30 metara. Potom je Zemun poveo golom Dimitrija Tabakovića u 83. minutu i činilo se da sve ide u korist gostiju. Međutim, nervozna igra i borbenost u odbrani donijeli su i dva žuta kartona za Zemun, a onda je u nadoknadi vremena Ričardson Denzel izjednačio na Ubu.

Uslijedila je penal završnica, a heroj domaćeg tima bio je Đorđe Plavšić koji je odbranio dva penala. Domaćin najprije nije iskoristio prvi udarac sa bijele tačke, ali je kasnije sve išlo u korist Jedinstva. Plavšić je nadmudrio Igora Vićentijevića, a onda i Dejana Parađina za istorijski uspjeh svog tima i plasman u polufinale Kupa Srbije.

