Crvena zvezda ide kod Nenada Lalatovića: Novi Pazar će vidjeti spektakl u Kupu Srbije

Najzanimljiviji par četvrtfinala Kupa Srbije čine Novi Pazar i Crvena zvezda, a u centru pažnje biće Nenad Lalatović.

Kup Srbije stigao je do četvrtfinala, a u toj rundi takmičenja gledaćemo pravi spektakl. Na žrijebu u Staroj Pazovi određeno je da Novi Pazar ugosti Crvenu zvezdu u borbi za polufinale! To znači da će se iskusni trener Nenad Lalatović, pred publikom koja ga obožava, na putu do trofeja koji želi da osvoji odmjeriti protiv ekipe čiji je kapiten i trener svojevremeno bio.

U četvrtfinalu Kupa Srbije od ekipa iz Superlige igraće još samo Vojvodina, koja će na svom terenu ugostiti Trajal i biti veliki favorit u borbi za polufinale. Preostala dva para čine timovi iz drugog ranga srpskog fudbala. Ovo su svi parovi četvrtfinala Kupa Srbije:

Vojvodina - Trajal

Novi Pazar - Crvena zvezda

Jedinstvo Ub - Zemun

Grafičar - Mačva

Mečevi će se igrati 16. marta, kada ćemo saznati četiri ekipe koje prolaze u polufinale. Jasno je da će se među četiri najbolja tima u Kupu Srbije naći barem dva učesnika Prve lige Srbije, što takmičenju daje posebnu draž.

