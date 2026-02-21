Lalatović isprozivao igrače Vojvodine: "Ne objavljujte rat većem ratniku od vas"

Nenad Lalatović obratio se medijima poslije pobjede Novog Pazara protiv Vojvodine.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Novi Pazar je ubjedljivo pobijedio Vojvodinu u Novom Sadu (3:0), a veliku pažnju privlačio je svaki potez Nenada Lalatovića. Kako potezi kod proslave pogodaka svog novog tima, tako i momenat na kraju kada se pozdravio sa kolegom Miroslavom Tanjgom poslije raznih "otrovnih strelica" koje je razmijenio sa Novosađanima.

"Nisam zaslužio da me neko proziva po medijima, da objavljuje rat, da jedva čekaju utakmicu. Ja sam bio tih, ćutao, volim Vojvodinu i uvijek sam bio uz Vojvodinu, a Zvezdino sam dijete. Kao trener volim Vojvodinu. To me je pogodilo, stoički sam izdržao, pokazao kako trener treba da se ponaša. Pružio sam ruku Tanjgi i utakmica je počela za mene", počeo je Lalatović izlaganje na konferenciji za medije.

Zatim se obratio navijačima i kako je sam rekao "birao je riječi" koje koristi u svojoj izjavi.

"Ovu pobjedu posvećujem navijačima koji su došli da nas bodre, posvećujem gradu Novom Pazaru, srećan sam što smo danas ovako odigrali. Odigrali su srcem za mene i za naš grad. Biram riječi, svašta bih rekao, ali neću da pravim šou. Vojvodini istinski želim da razdvoji vječite, poželio bih i Kup, ali želim ga i ja sa Pazarom. Sve su to zaboravili navijači šta sam pričao, nek se sjete kad su nas napali Šiptari u Italiji, nisam dao na njih, ali su zaboravili neke stvari. Ja sam trener koji ima najviše pobjeda u istoriji ovog kluba. I prosto boli me, ali proći će. Rane prolaze, ožiljci nikada i nikada to neću zaboraviti."

"Ne objavljujte nikad rat čovjeku koji je veći ratnik od vas"

Izvor: MN PRESS

Na samom kraju imao je direktnu poruku za sve one koji su ga prozivali i napadali.

"Igrači Vojvodine su se preopteretili sa mnom. Mi smo bili taktički perfektni i dali smo sve. Vojvodina je igrala najbolji fudbal, igraju bolje nego kod mene, ja volim da imam i neke svoje igrače u svlačionici i nisam ih imao. Presrećan sam i samo nek ovako nastave. Vama želim sve najbolje. Ne objavljujte nikad rat čovjeku koji je veći ratnik od vas, izgubili ste je prije nego što je počela. Ovo je moja druga kuća, nadam se i da će Pazar biti. Fenomenalno sam prihvaćen, vratili su mi vjeru u fudbal, vratili su mi i veru u mene", zaključio je Lalatović.

To je bilo sve od njega.

"Nema potrebe za pitanjima, prijatno i doviđenja", dodao je Lalatović, ustao i otišao.

