"Ja sam legenda Vojvodine, a zviždaće mi i ponižavaće me": Lalatović digao buru pred meč u Novom Sadu

Nenad Lalatović je održao burnu konferenciju za novinare pred meč sa Vojvodinom u Novom Sadu.

U subotu od 16 časova biće vatre. Nenad Lalatović će poslije debija na klupi Novog Pazara dovesti svoj novi tim na stadion gdje je bilježio najveće uspjehe. Na konferenciji za medije pred ovaj duel istakao je da će ovo biti težak meč, ali se osvrnuo i na neke izjave iz protivničkog tabora.

"Slijedi obostrano teška i zahtjevna utakmica. Dobro su se spremili momci, svjesni su šta ih čeka jer su neki igrači Vojvodine rekli koliko im je bitna pobjeda. Kad to kažu, moraju da shvate da ne igraju protiv mene već protiv Novog Pazara. Ja sam samo jedan šraf u ovoj lokomotivi, koja ima 22 šrafa. Jedan šraf je nebitan, treba da pobijedite ova 22 momka. U Vojvodini sam proveo četiri prelijepe godine, trener sam sa najviše pobjeda u istoriji kluba, najviše puta sam bio trener tog kluba. Od četiri trofeja što su osvojili otkako postoje, Nenad Lalatović osvojio je jedan. Mnogi što su trenutno tamo dali su sebi za pravo da me spominju u medijima, a ja sam više dao za Vojvodinu od svih njih zajedno", rekao je Lalatović.

Pohvalio je rad Vojvodine, igrače koje imaju, a uz to je naglasio da Vojvodina ima mnogo veći budžet od Pazaraca. Govorio je i o konkretnim platama.

"Inače su fantastičan tim, igraju mnogo bolje nego kod mene. Tri godine su zajedno, a doveli su još mnogo pojačanja. Idu prema gore na čelu sa predsjednikom Dragoljubom Zbiljićem, koji sjajno radi svoj posao, kao i njihov stručni štab. Moram da pohvalim igrače Vojvodine, poslije Crvene zvezde igraju najljepše u ligi. Vezali su dvije pobjede nad Zvezdom, što nikome nije pošlo za rukom. S pravom su tu gdje jesu, imaju viziju da jure prvo mjesto. I treba ga jure sa takvim budžetom, gdje mjesečne plate idu po 15.000, 17.000 ili 18.000 evra. Četiri ili pet puta su skuplji od nas. Puni su samopouzdanja, na neki način malo i prijete. Mi ćemo izaći dostojanstveno i boriti se, prezentovaćemo naš grad i klub na najbolji način, a probaćemo da se vratimo neporaženi. To bi za nas bio veliki uspjeh protiv odličnih igrača na svim pozicijama. Možda sa mnom nisu našli hemiju, ali sad jesu", istakao je on.

Odgovorio Njegošu Petroviću i pričao o planovima Vojvodine

Gostujući u podkastu "2x45" vezista Vojvodine je pričao i o Lalatoviću, što se sada već iskusnom stručnjaku nimalo nije svidjelo.

"Njegoš Petrović me je prozvao. Neko ko je zlatnim slovima ispisao istoriju Vojvodine to nije zaslužio. Kad Petrović postigne i uradi za Vojvodinu ono što sam ja uradio, onda treba da priča o meni. Ja o Petroviću lično neću pričati ništa ružno. To je jedan sjajan momak i sjajan igrač koji je možda ranije bio kritikovan, ali trenutno igra fenomenalno", naglasio je on.

Naglasio je i da postoje četiri plana Vojvodine da pobijedi Novi Pazar, ali da će ih on osujetiti. Tu je pričao o kapitenu Vojvodine Njegošu Petroviću, treneru Miroslavu Tanjgi, sudiji meča ali i o samom sebi.

"Oni su imali plan A, plan B, plan C i plan D, a zaboravili su da ja živim u Novom Sadu. Dobio sam neke informacije. U restoranima su moji prijatelji i kada neki članovi uprave pričaju u radno vrijeme, uz rakijicu, to lako dođe do mene. Plan A je bio da me Petrović na neki način prozove, da me novinari sutradan zovu i pitaju da li ću nešto reći Petroviću. Ja sam rekao da neću. Ne želim da ulazim u polemiku sa kapitenom Vojvodine. On je ušao u polemiku sa legendom Vojvodine, a to sam ja. To je dozvolila uprava kluba, navijači... Mene to malo boli, ali to je život. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam protiv Lučana igrao prvu utakmicu protiv Vojvodine. Tada je trebalo to da pokažu. Zašto su čekali ovoliko vremena da pokažu neko nezadovoljstvo prema meni? Baš sad žele da me pobijede? Nećete vi pobijediti mene, vi igrate protiv Novog Pazara. Novi Pazar je iznad svih nas. Ako pobijedite Novi Pazar, nije smak svijeta, pobjeđivali ste i Zvezdu. Imate ogromne plate i po budžetu koji imate, vi treba da gazite sve. Ako trijumfujete, to će biti sasvim normalno. To je bio plan A, da me malo uvuku u provokaciju.

Gospodin Zbiljić, prvi čovjek naše fudbalske zajednice, rekao je Miroslavu Tanjgi da mi pruži ruku, da se rukujemo. Tanjga je meni bio nadređen dok sam bio trener. Nikada nisam očekivao da će on biti trener, ali učio je od mene i prije svega od legende i jednog od najboljih srpskih trenera Siniše Mihajlovića. Tanjga je dobro naučio svoj posao, ali nije mi pružio ruku u Lučanima. Pružio sam je ja, ali on nije htio da me pogleda. Očigledno da ima nešto protiv mene, a ja protiv njega nemam ništa. Plan B je, dakle, da mi Tanjga sada pruži ruku, da pokaže pred novosadskom publikom kakav je on ‘džek’. Pošto on meni nije pružio ruku, ne pružam je ni ja njemu više. Pokazao je nepoštovanje. Tanjga, nisi mi pružio ruku u Lučanima, kad je trebalo, ne moraš ni sada na nagovor predsjednika Zbiljića.

Moraju da vode računa kad sastanče. Ima puno ljudi u klubu koji znaju njihove ideje i šta se sprema. Od prvog do 20. minuta sudija Stefan Jeknić dopustiće agresivnu igru. To su priče koje su došle do mene od ljudi iz njihove uprave. Znači, oni mogu da igraju slobodno protiv nas, da to bude za žuti ili crveni karton, a da to ne bude sankcionisano od strane gospodina Jeknića.

Plan D je da ja reagujem. Da me isprovociraju u prvih 20 minuta, da počnu da mi biju igrače, da dopuste grublju igru prema nama. Mi prema njima ne smijemo, oni prema nama smiju. Ja reagujem, dobijem crveni karton i isključenje. Ja to neću dozvoliti. Neću dopustiti da se bilo ko igra sa mojim imenom i prezimenom. Ja samo iznosim javnosti šta sam čuo. Ako nije istina, ja se izvinjavam. Ali moram da kažem našem generalnom sekretaru saveza, gospodinu Branku Radujku, da obrati pažnju na suđenje u prvih 20 minuta protiv Novog Pazara. Neka odnos bude 50-50. Ja sigurno neću ništa reći sudiji da bih bio isključen.

Vojvodina je već obezbijedila Evropu, igra najbolji fudbal. Ne znam zašto se stvara ovoliki teret pred utakmicu sa Novim Pazarom? Dobio sam informaciju i da ću biti izviždan kada izađem. Da će navijači da me vrijeđaju i ponižavaju. Navijači Vojvodine treba da znaju šta sam ja radio za njih. Tri godine nisam uspio da dovedem nijednog igrača, a Tanjga od početka dobija pojačanja koja se plaćaju po pola miliona evra. Ja želim da zaštitim svoj klub, svoje igrače, Novi Pazar i sebe kao trenera. Jekniću, nemoj sebe da uništavaš, ako ti je neko nešto rekao. Vojvodina ima skuplji tim na papiru, plate od 15-20 hiljada evra. To je zahvaljujući gospodinu Zbiljiću, koji je uz Zvezdana Terzića jedan od najvećih radnika u srpskom fudbalu. Nemaju razloga da drhte. Petroviću, sine, ne igraš protiv mene. Što to nisi rekao prije, što me pobjeđuješ sada? Imate veće plate, vaš trener je skuplji od mene, igrači skuplji od mojih – i treba da pobijedite. Ali nećemo izaći sa bijelom zastavom niti skinuti gaće. Vi ste nam objavili rat prije početka, a mi ćemo pričati poslije utakmice", zaključio je Lalatović.