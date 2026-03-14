Detalj koji mnogi nisu primijetili: Karter na dresu nosio neobičan uređaj, evo o čemu se radi

Crvena zvezda pobijedila je Fenerbahče, a susret je obilježio i povratak Tajsona Kartera u Evroligu

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobjedu u Evroligi nakon što su bili bolji do Fenerbahčea u Beogradskoj areni. Osim važnog trijumfa, susret je obilježio i povratak Tajsona Kartera (28), koji je posljednji meč u elitnom takmičenju odigrao upravo protiv lidera tabele.

Posebnu pažnju privukao je pojas koji je Karter nosio za svega tri minuta koliko je proveo na terenu. Reč je o "GPS Performance Tracker" koji služi za praćenje performansi, tj. učinka igrača. Preciznije, u pitanju je uređaj koji mjeri brzinu, distancu i poziciju na terenu, mada je nešto zastupljeniji u svijetu boksa gdje služi za praćenje udaraca.

Sadrži senzore pokreta, kako bi se bilježili različiti podaci o igraču. Osim što mjeri kretanje i brzinu sportiste, služi i za analizu opterećenja, praćenje fizičkog stanja, potom za analizu pokrivenosti terena, ali i individualni napredak i statistiku, što je u ovom trenutku neophodno Karteru nakon nešto dužeg odsustva.

Zašto Karter nije igrao veći dio sezone?

Tajson Karter je odigrao svega pet mečeva za Crvenu zvezdu, četiri u Evroligi i jedan i regionalnom takmičenju. Razlog nešto dužeg odsustva bila je teška zdravstvena situacija. Nije bila u pitanju povreda, već plućna embolija sa kojom se borio mladi košarkaš. Tako je Karter posljednji meč odigrao protiv Fenerbahčea u trećem kolu Evrolige i tad je postigao 15 poena, a imao je i dva skoka i tri asistencije.

Karter se nedavno priključio ekipi i u trenažnom procesu je, a protiv Kluža je bio dio startne petorke. Međutim, u oba meča ostao je bez poena, ali sama činjenica da se vratio na teren poslije teške bolesti daje pozitivnu sliku o Karteru.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je o povratku Kartera i naglasio da je potrebno još vremena kako bi bio "onaj stari". "Karter je igrač od koga se očekuje mnogo, i tako je bilo i na početku. Potrebno je biti strpljiv i uporan, jer još nije dostigao nivo koji se očekuje, što je sasvim razumljivo, ali je i dalje veoma važno da trener istrpi takve situacije", rekao je Saša Obradović na konferenciji za medije.