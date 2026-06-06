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Šokantan transfer: Umjesto u Partizan, otišao u Bejrut

Šokantan transfer: Umjesto u Partizan, otišao u Bejrut

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nije mu se ostvario san da ponovo obuče crno-bijeli dres.

Dušan Miletić otišao u Bejrut Izvor: MN PRESS

Doskorašnji centar Kluža Dušan Miletić nastaviće karijeru u Libanu, gdje će nastupati za Al Rijad Bejrut. Ovo je iznenađujući transfer, ako uzmemo u obzir da iza sebe ima jako dobru sezonu i da se spekulisalo o njegovom povratku u Partizan.

Miletić je minule sezone prosječno bilježio 13,1 poen, 7,7 skokova i 2 asistencije po utakmici i u ABA ligi bio jedan od najboljih igrača na visokim pozicijama. Al Rijad čeka završnica prvenstva i njegov individualni kvalitet će im biti dodatni adut.

Miletić je karijeru počeo u Slobodi, da bi 2019. prešao u Beogradski Partizan. Ipak, pravu šansu nikada nije dobio jer je proslijeđen na pozajmicu u Borac iz Čačka. Igrao je još za Vroclav, Spartak Suboticu, dok nije stigao u Kluž prošle sezone. Sada je pred njim nova šansa za dokazivanje.

Miletić je nedavno govorio o interesovanju Partizana.

"Manje se priča, ali i dalje ljudi, kada me sretnu, uvijek pitaju o Partizanu. Prija pažnja, iako je ‘hajp’ opao... Ništa tu nije završeno i ja sam fokusiran na ovu sezonu, pa ćemo vidjeti", rekao je Dušan Miletić u razgovoru za "Meridijan Sport" gdje je upitan i šta bi lično volio da se dogodi.

"Šta bih voleo, ne znam... Kad god sam nešto želio, nikad mi se nije ostvarilo. Košarka je sport u kojem nije važno šta čovjek voli, već šta je najbolje za njega i time se vodim", zaključio je centar iz Kosovske Mitrovice.

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Tagovi

KK Partizan košarka Dušan Miletić transferi

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