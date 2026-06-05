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"Znamo da možemo mnogo bolje": Penjaroja se dogovorio sa Partizanom, pa najavio revanš sa Dubaijem

"Znamo da možemo mnogo bolje": Penjaroja se dogovorio sa Partizanom, pa najavio revanš sa Dubaijem

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Španac Đoan Penjaroja oglasio se pred drugu utakmicu finalne serije ABA lige.

Penjaroja se dogovorio sa Partizanom, pa najavio revanš sa Dubaijem Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Košarkaši Partizana poraženi su u prvom meču finalne serije ABA lige od Dubaija, a u subotu od 18 časova je na programu druga utakmica. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja je još jednom istakao razloge neuspjeha i zahtjeva od svojih izabranika fokus i bolju energiju u novom okršaju koji se igra u Dubaiju.

Bez obzira na ishod finalne serije, Penjaroja je već dogovorio produžetak saradnje sa crno-bijelima. Ipak, o tome nije govorio, već je bio skoncentrisan na predstojeći meč.

"U plej-ofu je svaka utakmica drugačija. Za nas je sada najvažnije da se dobro odmorimo, i da se pripremimo za naredni meč. Jasno je da moramo da popravimo energiju. Loše smo otvorili prvu utakmicu, posebno jer su oni dolazili do lakih poena iz uobičajenih situacija. Imali su šest ili sedam situacija dva na jedan. U finalu nije normalno da se takve stvari ponove šest ili sedam puta. Znamo da možemo da igramo bolje. Znamo i da moramo da popravimo mentalitet za sledeću utakmicu. Finale je gotovo tek kada neko dođe do tri pobjede", istakao je Penjaroja.

Očekivanja pred drugu utakmicu iznio je i Karlik Džouns. "Težak poraz za nas, ali moramo da okrenemo stranicu i da se spremimo za drugu utakmicu. Serija nije gotova, ovo je bio tek prvi meč i pred nama je još mnogo košarke. Moramo da pogledamo snimak, ispravimo sitnice i pripremimo se za naredni duel. Očekujem da reagujemo, da ne ponovimo iste greške i da dođemo do pobjede", zaključio je Džouns.

Nakon druge utakmice u Dubaiju, serija se seli u Beograd, gdje će treći meč finala biti odigran 10. juna.

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan ABA liga

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