Dušan Vlahović se nećkao da li da dođe u Bešiktaš, ali sve je promijenio Dušan Alimpijević koji je uspio da ga ubijedi da je to najbolji potez za njega.

Izvor: YouTube/Beşiktaş JK/MN Press

Dušan Vlahović je došao u Istanbul i napravio je senzaciju. Cijeli grad je stao, aerodrom je bio zakrčen od navijača Bešiktaša koji su htjeli da ga pozdrave. Vlahović je izazvao delirijum kada se pojavio pred njima i pokazao im tri prsta, a svega toga možda ne bi bilo bez Dušana Alimpijevića.

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije vodi košarkašku ekipu Bešiktaša sa kojom će naredne sezone igrati u Evroligi, a nakon što je jedan portal objavio vijest da se on našao sa Vlahovićem juče u Beogradu i ubijedio ga da stavi paraf na ugovor sa "orlovima", novinar Dogukan Jildirim je istakao da to nije u potpunosti tačno.

"Nije to bilo samo juče. Dušan Alimpijević je dva puta u skorijem periodu stupio u komunikaciju sa Vlahovićem kada je njegovo interesovanje za odlazak u Bešiktaš opadalo. Čak je bio i posrednik kada su neki jako bliski ljudi Vlahoviću u Srbiji razgovarali sa njim", naglasio je turski novinar.

Sada je Vlahović istakao da jedva čeka da zaigra za Bešiktaš. On je prema navodima iz medija potpisao na tri godine uz godišnju platu od 10.000.000 evra po sezoni.

A šta je sa Dušanom Alimpijevićem?

Vidi opis "Kad se Vlahović predomišljao, on ga je zvao": Dušan Alimpijević riješio Bešiktašu najveće pojačanje ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Selektor Srbije je na čelu Bešiktaša od 2023. godine, a prošle sezone je sa ovim timom igrao finale Evrokupa. Dva puta je do sada bio trener sezone u Evrokupu, a sada će prvi put od odlaska iz Crvene zvezde igrati Evroligu. Tim je promijenio gotovo potpuno i u timu su mu sada Skoti Vilbekin, Ante Žižić, Devon Dotson, Furkan Korkmaz, Judžin Omorui, Venjen Gebrijel, Madi Sisoko...