Kompletan raspored priprema KK Partizan: Dve jake provere u tajnosti, pa oči u oči sa Obradovićem

KK Partizan je objavio planove pred početak sezone 2026/27.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan počinje pripreme za novu sezonu 22. avgusta, a sada su iz Humske objavili tačan raspored prijateljskih mečeva.

Crno-bijeli će tradicionalno igrati na "Open Air" turniru na Kalemegdanu, koji je na programu od 11. do 13. septembra. Šta još čeka izabranike Đoana Penjaroje?

Prva provjera iza zatvorenih vrata zakazana je za 31. avgust protiv Zenita. Naredni izazov će biti evroligaški, pošto će 5. septembra odmjeriti snage sa Hapoelom iz Tel Aviva, takođe bez prisustva navijača i medija.

Slijedi pomenuti turnir u Beogradu, gdje će osim Partizana igrati Fuenlabrada i Bešiktaš. Potom će crno-bijeli uzeti učešće na memorijalnom turniru Pavlos Janakopulos koji se igra 18. i 19. septembra.

Prvi duel će odigrati protiv PAOK-a, dok će drugog rivala naknadno saznati. Na turniru igraju još Panatinaikos i Bešiktaš.

⚫️ Partizan Mozzart Bet počinje pripreme za novu sezonu 22.08.



️ Uskoro počinje prodaja sezonskih ulaznica



11.09. - 13.09. tradicionalni AdmiralBet Open Air turnir, ovog puta na Kalemegdanu | Početak sezone: 25.09. protiv Olimpije iz Milana u Beogradskoj areni!



Više…pic.twitter.com/76AW8o7Cb8 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)August 12, 2026

Početak sezone zakazan je za 25. septembar kada će Partizan dočekati Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni.