Poslije Zvezde, i Partizan hoće da uzme igrača Asvelu: Senzacija Evrokupa na meti crno-bijelih

But Gač je na meti Partizana i crno-bijeli hoće da iskoriste raspad Asvela da bi se pojačali na krilnim pozicijama.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da iskoristi neodgovornost uprave Asvela i raspad francuskog projekta da se napravi supertim za Evroligu pa je dovela Nika Vejlera Baba, a i Partizan pokušava da uradi nešto slično. Još prije nekoliko dana se pojavila vijest u stranim medijima da crno-bijeli žele da dovedu Buta Gača.

Ekipu iz Vilerbana je već napustio Armoni Bruks koga je Asvel "oteo" crno-bijelima na početku prelaznog roka, ali on se odlučio da nastavi u Valensiji. Zato je turski insajder Erman Kličoglu javio da sada Partizan hoće prošlogodišnje otkrovenje Evrokupa.

Momak iz Minesote igre na poziciji krila i prošle sezone je u ekipi Burga u Evrokupu davao 13,4 poena, imao 3,4 skoka i 1,7 asistencija po meču uz vrlo dobre procente šuta. Tražili su ga brojni evroligaši, a on je povjerovao Toniju Parkeru i sada mora da traži novi angažman.

Ko je But Gač?

Rođen je u februaru 1999. godine u Minesoti i nastupa za reprezentaciju Južnog Sudana, baš kao i Karlik Džouns. Nakon što je bio na koledžu u Juti i Minesoti, nije draftovan pa je završio na Kosovu.

Igrao je za Sigal iz Prištine da bi odatle otišao u Nokiju iz Finske. Poslije toga je prvi put došao na veliku scenu pa je u Turskoj potpisao za Darušafaku, da bi prošle godine sa Burgom osvojio Evrokup i bio u drugom timu takmičenja. U karijeri ima osvojenu finsku ligu gdje je bio MVP i MVP finala.