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Crvena zvezda ima novog košarkaša: Njemački reprezentativac je bomba prelaznog roka

Crvena zvezda ima novog košarkaša: Njemački reprezentativac je bomba prelaznog roka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon nekoliko dana spekulacija, Crvena zvezda i Nik Vejler Bab potpisali ugovor.

Nik Vejler Bab potpisao za Crvenu zvezdu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaški klub Crvena zvezda ima novo pojačanje - dres srpskog tima u narednoj sezoni nosiće i iskusni Nik Vejler-Bab (30), njemački internacionalac i jedan od najboljih defanzivaca u evropskoj košarci. On u Srbiju stiže nakon što je u Njemačkoj igrao za Ludvigzburg i Bajern, a zatim nastupao još i za Anadolu Efes.

Riječ je o naturalizovanom Amerikancu.

Tokom karijere Nik Vejler-Bab je po dva puta ovajao šampionat i Kup Njemačke, a jednom prilikom bio je i MVP završnog turnira kupa. Takođe, u rodnoj zemlji biran je za najboljeg defanzivca, što je i najjači adut u njegovoj igri. U prethodnoj sezoni Evrolige izabran je za najboljeg defanzivnog igrača, a bio je lider i po ukradenim loptama u sezoni. Sa reprezentacijom Njemačke osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu 2022. godine.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Nik Vejler-Bab

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