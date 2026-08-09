Nik Vejler Bab će vrlo vjerovatno u Crvenoj zvezdi biti plejmejker, pošto se u toj ulozi pronašao prošle godine u Anadolu Efesu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je iskoristila priliku i profitirala od raspada ambicioznog projekta Asvela. Francuski tim, u kome je Toni Parker htio da napravi najskuplju ekipu Evrolige, zbog nedovoljno novca se preko noći raspao i to je dovelo još jedno pojačanje u Beograd.

U pitanju je njemački reprezentativac i bivši najbolji defanzivac Evrolige Nik Vejler Bab koji će izaći iz ugovora sa Asvelom i doći u Beograd.

"Njemački internacionalac i jedan od najboljih defanzivaca Evrope Nik Vejler Bab novi je košarkaš Crvene zvezde! Crvena zvezda je u trci za potpis za najboljeg defanzivca Evrolige pobijedila veliki broj klubova koji su željeli u svojim redovima bivšeg igrača Anadolu Efesa", naglasila je Crvena zvezda u saopštenju.

Zvezda je tako dobila veliko i neočekivano pojačanje. Ovaj 30-godišnjak igra na pozicijama beka i krila, visok je 196 centimetara, a poznat je prije svega po tome što je gdje god je igrao čuvao najopasnije protivničke igrače, bilo da su oni plejevi, bekovi, krila ili čak četvorke.

Kako je stigao Nik Vejler Bab?

Nakon što je kao igrač Bajerna proglašen za najboljeg defanzivca Evrolige, sada već iskusni košarkaš potpisao je unosan ugovor sa Anadolu Efesom. Potom je nakon sezone u kojoj se prilično raspao tim Efesa za veliki novac potpisao dvogodišnji ugovor sa Asvelom.

Ipak, onda je finansijska inspekcija upala u Asvel i pronašla da finansijske garancije budžeta nisu adekvatne i da će umjesto 59 miliona tim moći da potroši samo 25 miliona. Redom su krenule zvijezde da napuštaju ekipu i sada je otišao i Nik Vejler Bab. U Beograd.

Nijemac iz Teksasa

Vidi opis Ko je Nik Vejler Bab i šta donosi Crvenoj zvezdi: U Beogradu mu mijenjaju poziciju, daće mu najteži zadatak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Trofejni igrač koji ima bronzu sa Eurobasketa 2022. godine u Češkoj, Gruziji, Italiji i Njemačkoj ima dvije titule u Bundesligi, dvije titule u njemačkom kupu.

Rođen je u Kanzasu, odrastao u Teksasu a i stariji brat Kris Beb je igrao u Ulmu, Lokomotivi Kubanj, Bahčešehiru, Promiteasu iz Patre, Bonu, Bnei Hercliji i sada je u Gravlenu. Zapravo je rođen i odrastao u Americi, razvijao se u tamošnjoj košarci, ali pošto mu je majka Njemica dobio je pravo da igra za Njemačku. Zapravo, i majka je rođena u Americi, ali su joj roditelji Nijemci.

Kako je do sada igrao Nik Vejler Bab?

Vidi opis Ko je Nik Vejler Bab i šta donosi Crvenoj zvezdi: U Beogradu mu mijenjaju poziciju, daće mu najteži zadatak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Nakon školovanja na Arkanzasu i Ajova Stejtu on je ostao bez mjesta na draftu, pa je pošao u zemlju predaka. Igrao je sezonu u Ludvigzburgu i potom ga je potpisao Bajern. Odmah se dokazao, dobio poziv nacionalnog tima poslije tri godine u Njemačkoj i 2025. bio najbolji kradljivac lopti u Evroligi i najbolji defanzivac takmičenja.

U Evroligi je u Bajernu za četiri sezone prosječno imao 6,6 poena, 3,5 skokova i 2,3 asistencije. Prošle godine u Efesu je imao 7,7 poena, 3,4 skokova, 4,8 asistencija i 1,2 ukradene loptu.

Šta donosi i gdje će igrati?

Vidi opis Ko je Nik Vejler Bab i šta donosi Crvenoj zvezdi: U Beogradu mu mijenjaju poziciju, daće mu najteži zadatak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nik Vejler Bab je prije svega bio poznat kao igrač koji čuva sve najopaasnije protviničke igrače od pozicije pleja do krilnog centra. Takođe, vidjeli smo ga prošle sezone da je u Efesu često prevodio loptu i kreirao napade pa je imao skoro pet asistencija u prosjeku i ne bi čudilo da baš to bude njegovo mjesto u timu, mada je do sada u karijeri uglavnom bio bek i krilo.

Svakako će moći da sa klupe pokrije više pozicija i teško da će Vejler Bab biti opcija za startnu postavu. Doijneće organizaciju igre kao najbolji asistent Efesa prošle sezone, čvrstu odbranu ali i sasvim solidan, mada nikako elitni šut.

Kako sada izgleda Crvena zvezda?

Vidi opis Ko je Nik Vejler Bab i šta donosi Crvenoj zvezdi: U Beogradu mu mijenjaju poziciju, daće mu najteži zadatak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Ako pretpostavimo da će Vejler Bab biti plej, to znaći da će biti iza Krisa Džounsa, a ispred Stefana Miljenovića u rotaciji. Vrlo vjerovatno će on takođe biti opcija sa Džaredom Batlerom na terenu na poziciji beka, a tu će igrati i Tajson Karter i Dejvid Kramer.

Vidjećemo da li njegovo dodavanje u rotaciju znači da su opcije na krilu Nvora, Dobrić i Đurišić, a na krilnom centru Moneke, Odželej i Davidovac - pa bi onda to značilo da zaista Nikola Kalinić odlazi iz tima.